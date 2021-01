LA CAMPAGNA

VENEZIA «L'adesione dei sanitari è molto elevata, in questi primi giorni siamo attorno al 90% del personale in ospedale», afferma il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben. Letta al contrario, però, significa che uno su dieci sembra propenso a non fare il vaccino anti Covid, partito domenica scorsa col V-Day. Il vaccino non è obbligatorio, ma volontario e su quest'aspetto potrebbe pesare che ogni anno, medici, infermieri e operatori socio sanitari sono tra le categorie che meno si vaccinano contro l'influenza.

NIENTE PROVVEDIMENTI

Tuttavia il dg non pensa che questa ritrosia possa ripetersi per il vaccino contro il coronavirus: «I numeri che abbiamo sono molto buoni, le sensazioni più che positive. Chi opera a stretto contatto con i contagiati sa bene quant'è a rischio». Per chi, invece, proprio non ci sente non ci saranno provvedimenti: «Puntiamo molto su un'attività di convincimento, affrontando insieme domande, dubbi, perplessità. Penso che sotto questo profilo il gioco di squadra e il clima di condivisione che si respira in un reparto possano avere un ruolo fondamentale», spiega Dal Ben. Le vaccinazioni stanno procedendo a spron battuto anche in questi giorni di festa. «Entro il 13 gennaio avremo vaccinato tutte le persone coinvolte nella prima fase, cioè gli operatori sanitari degli ospedali e delle case di riposo e gli ospiti di queste ultime, vale a dire i soggetti più esposti e più fragili», annuncia il dg. Si tratta, complessivamente, di 21.097 fiale della Pfizer Biontech, mentre più avanti arriveranno anche quelle delle altre marche: finora ne sono pervenute circa cinquemila e ne è stato somministrato un migliaio, da lunedì arriverà un altro carico di 4.410 dosi e a seguire la quota restante per chiudere questa prima fase. A partire dal 18 gennaio, 21 giorni dopo la prima somministrazione, verranno eseguiti i richiami che si effettuano, appunto, dopo tre settimane.

La seconda categoria di persone ad essere vaccinata sarà costituita da tutti gli addetti a lavori di pubblico servizio, dai poliziotti ai farmacisti, per fare degli esempi.

LA TERZA FASE

La terza, a completare l'operazione, riguarderà il resto della popolazione, quella comune, per cui è adesso ufficiale il mese di avvio: «In concomitanza con tutte le Ulss del Veneto partiremo ad aprile, allestendo un punto vaccinale ogni 50 mila abitanti», fa sapere Dal Ben, confermando che l'iniezione potrà essere effettuata anche in modalità Drive Through, cioè restando a bordo della propria auto come già avviene adesso per i tamponi. «Con il vaccino possiamo finalmente passare dalla difesa all'attacco», sottolinea il dg, ribadendo l'invito a tutti rivolto già domenica scorsa: «Cogliamo questa occasione. Vaccinarsi è importante. Ma ricordiamoci che finché non saremo tutti vaccinati, restano decisivi i comportamenti responsabili»: indossare la mascherina a coprire anche il naso, igienizzare di frequente le mani con una soluzione idroalcolica e, soprattutto, evitare gli assembramenti «che rischiano di far correre il virus». (a.spe.)

