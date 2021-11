Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Il PalaExpo si conferma come luogo ideale per la vaccinazione. La struttura di Porto Marghera è diventata da subito il più grande ed efficiente hub vaccinale del territorio, si è poi proposta come il luogo in cui si effettuano anche i test per il green pass, e coi Vaccination Day organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha accolto migliaia di adolescenti che hanno ricevuto il vaccino contro il Papilloma Virus,...