LA CAMPAGNAVENEZIA È corsa ai tamponi e ai vaccini. Il mix delle due attività, con l'incremento di richieste sull'uno e sull'altro versante, in concomitanza con l'avvio del Green pass, sta mettendo sotto pressione i centri vaccinali dell'Ulss 3, PalaExpo e Dolo in testa, nonché i drive through dove si può accedere per fare il test antigenico rapido di terza generazione, a esito immediato, restando seduti in auto. L'Ulss 3 da qualche...