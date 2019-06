LA CAMPAGNA VENEZIA Due giornate dedicate a sensibilizzazione e pulizia collettiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAMPAGNAVENEZIA Due giornate dedicate a sensibilizzazione e pulizia collettiva dai rifiuti rimovibili, soprattutto da quelli plastici che se abbandonati invadono ampie aree della laguna, dei corsi d'acqua della gronda e della terraferma. Questa la missione dell'International clean up day promosso dall'associazione Plastic Free Venice Lagoon, per la prima volta esteso all'intero territorio veneziano. In collaborazione con Enabling, Veritas, Hiref e Jonix e con il supporto di tante associazioni ed istituzioni locali tra le quali La Salsola,...