LA CAMPAGNAVENEZIA Arrivano nuovi vaccini, ma ancora non sono possibili nuove prenotazioni tramite il sistema unico regionale. Il carico delle 16 mila dosi di Pfizer Biontech giunto ieri secondo programma all'ospedale dell'Angelo, servirà per soddisfare tutti gli appuntamenti già in agenda fino all'11 aprile e i richiami per quanti hanno ricevuto la prima dose, di questo tipo, tre settimane fa. Al momento, invece, non è possibile fare...