LA CAMPAGNA

VENEZIA Anche nel veneziano, alle tre in punto del pomeriggio è iniziata ieri la profilassi anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. In tutta la provincia, per le prossime settimane, sono 4.897 le prenotazioni già ricevute sul portale. Solo nell'Ulss 3 gli appuntamenti fissati sono 3.475 così distribuiti: 1.939 al PalaExpo di Marghera, 1.080 al palasport di Dolo, 243 nello spazio Aspo del porto di Chioggia e 212 all'ospedale Civile di Venezia. Il primo ad essere vaccinato al PalaExpo è stato un bambino di 11 anni, accompagnato dalla mamma e dal direttore generale Edgardo Contato, presente al via delle operazioni. Solo ieri, nel grande hub di Marghera sono state usate tutte le 270 dosi disponibili per i bambini, 120 su 144 sono state inoculate a Dolo, 24 su 24 a Chioggia. A Venezia centro storico le vaccinazioni si terranno in due giornate dedicate il prossimo 30 e 31 dicembre, con una dotazione flessibile che terrà conto dell'effettiva domanda in sede di prenotazione.

Dovunque per i bambini sono previsti appuntamenti nel pomeriggio, di sabato e domenica non a Natale e Santo Stefano pensati anche per venire incontro alle necessità dei genitori.

«RISPOSTA IMPORTANTE»

«La risposta delle famiglie del nostro territorio all'aumento dei contagi è stato un fiume di bambini portati a vaccinare negli hub della nostra azienda sanitaria ha commentato, soddisfatto, Contato Facciamo tutti come loro. Passiamo questo Natale in un centro di vaccinazione per proteggerci assieme a tutta la famiglia. E portiamo con noi anche i più piccoli, non solo come gesto di precauzione personale nei confronti della pandemia, ma anche come esempio d'amore e protezione nei confronti della collettività». Per i più piccoli al PalaExpo ci sono cinque linee dedicate. A differenza di quanto avviene per gli adulti, fanno tutto in uno stesso box evitando i tempi intermedi di attesa: l'anamnesi preventiva; l'inoculazione vera e propria per la quale c'è anche la siringa senz'ago, per chi avesse paura, disponibile da ieri; l'osservazione successiva per 15-20 minuti per verificare che non si manifestino effetti avversi e, infine, la programmazione del richiamo fissato a 21 giorni.

A essere somministrato è il vaccino Pfizer in dose ridotta. La partenza della campagna nella fascia pediatrica era molto attesa negli ultimi giorni. Nell'Ulss Serenissima la platea è di circa 35 mila bambini e, al momento, sono stati aperti poco più di 10 mila slot che danno una prima copertura del 30% sulla potenziale domanda.

PEDIATRI

Nei centri vaccinali stanno arrivando anche i pediatri di libera scelta che in 36 su 44, tra gli aderenti alla Fimp, si sono resi disponibili a dare una mano sia per quanto riguarda le informazioni del caso e il controllo medico preventivo, che per la somministrazione vera e propria e la sorveglianza successiva. Una partenza attesa, si diceva: e d'altronde, non essendo stati finora vaccinati, i bambini sono più esposti al rischio di contagio e con più facilità possono essere vettori di diffusione. La Regione ieri ha reso noti dei dati secondo cui, in tutta la provincia di Venezia, sono 1.785 i piccoli attualmente positivi al Covid, così suddivisi: 77 tra i neonati entro il primo anno di vita; 375 tra i 2 e i 6 anni; 1.333 tra i 7 e i 14 anni (da ricordare che finora la profilassi partiva dai 12 anni). Complessivamente, da inizio pandemia, i bambini positivi sono 11.811.

Alvise Sperandio

