VENEZIA Nel Veneziano, tra Ulss 3 e Ulss 4, ieri sono state vaccinate 1.365 persone tra dipendenti del settore della sanità e anziani ospiti delle case di riposo. Un incremento importante che a nemmeno due settimane dall'avvio della campagna di copertura contro il coronavirus ha fatto sì che nel territorio dell'area metropolitana di Venezia fossero sottoposte alla prima iniezione del siero (ne servono due a distanza per considerare chiusa la procedura) 8.848 persone. Dato che issa il Veneziano al secondo posto della classifica veneta, di poco sopravanzato dagli 8.962 vaccinati del Vicentino.

Il ritmo che si sta tenendo nelle due Aziende sanitarie (Serenissima e Veneto Orientale) è stato incrementato ieri grazie anche all'arrivo della seconda tranche di vaccini Pfizer. All'ospedale dell'Angelo di Mestre sono infatti state stipate, ieri, 7.020 dosi: 5.292 sono destinate agli ospedali, ai distretti e alle Rsa del Veneziano mentre le restanti 1.728 sono a disposizione dell'Ulss 4. Ogni due giorni le forniture del vaccino verranno spedite ai vari punti adibiti all'inoculazione del siero. La campagna vaccinale nelle Ulss veneziane continuerà a ritmo serrato con l'obiettivo di arrivare già a metà gennaio alla chiusura di quella categoria di dipendenti della sanità e anziani delle Rsa per poi, con l'avvallo del protocollo nazionale e regionale, dare il via libera alle altre categorie. (n.mun.)

