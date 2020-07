LA CAMPAGNA

UDINE Torna nel mirino di Legambiente e di Goletta Verde la foce dello Stella. I campionamenti eseguiti dai volontari in occasione della storica campagna di monitoraggio dello stato di salute delle acque in Friuli Venezia Giulia, infatti, si sono conclusi con una bocciatura, per l'appunto quella che riguarda la foce dello Stella (con un verdetto di «fortemente inquinato») e tre via libera: i tre punti analizzati nel territorio comunale di Lignano Sabbiadoro (nei pressi dello scarico del depuratore, sulla spiaggia vicino al lungomare Trieste all'incrocio con via Gorizia e alla foce del Tagliamento) sono risultati «entro i limiti». In regione «fortemente inquinato» (un verdetto che, si legge nella legenda di Goletta verde, in linea generale viene assegnato ai punti in cui le analisi hanno rivelato la presenza di enterococchi intestinali al di sopra di 400 Ufc per 100 millilitri e/o di escherichia coli al di sopra dei mille Ufc per cento millilitri) è risultato anche l'esito dei prelievi fatti a Muggia, in località Rio canale Fugnan, alla foce in via Battisti all'incrocio con largo Caduti per la libertà. Il monitoraggio di Goletta verde, come ricordato dagli stessi promotori, «non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'inquinamento dei nostri mari». In questo caso i campionamenti sono stati fatti il 30 giugno.

LA BOCCIATURA

Il problema che riguarda la foce dello Stella, ha detto il presidente regionale di Legambiente Sandro Cargnelutti, è «di tipo sistemico. È difficile capire le cause. Neanche con il lockdown la situazione è migliorata. Purtroppo nella Bassa friulana ci sono dei problemi aperti da tempo sulla depurazione. Il green deal declinato in Friuli dovrebbe considerare sicuramente il ciclo integrato dell'acqua, i depuratori che ancora mancano e il sistema acquedottistico, che è vecchio di 60 anni. Cogliamo l'occasione per immaginare a livello regionale gli investimenti utili per l'ambiente».

Tutti nella norma i tre punti campionati in provincia di Gorizia (a Grado, a Fossalon e Città Giardino, e a Marina Julia a Monfalcone), mentre a Trieste a rimediare la bocciatura, come detto, è stata Muggia, una «situazione cronica», è stato ricordato. «La situazione tutto sommato discreta delle acque costiere - ha detto Cargnelutti - non deve farci abbassare la guardia».

Sono state esaminate anche le condizioni delle spiagge: le zone litoranee di Grado e Lignano, ha rammentato il sodalizio, presentano entrambe problemi di erosione e arretramento di parte della linea di costa. «Purtroppo - si legge nella nota dell'associazione - i dati sullo stato del litorale del Friuli non sono stati ufficializzati dalla Regione al ministero. Fvg e Sicilia sono le uniche due regioni marittime che non hanno aggiornato i loro dati sullo stato erosivo della costa». Sul fronte rifiuti, i volontari hanno monitorato le spiegge di Canovelle de' Zoppoli a Duino e il Lido di Staranzano, con esiti non proprio confortanti: raccolti una media di 504 rifiuti ogni cento metri di litorale. Criticità anche sui cartelloni informativi: quello che dovrebbe dare ragguagli sulla qualità delle acque «è assente in due delle 5 spiagge monitorate in Fvg», quello che indica il divieto di balneazione è «assente in 4 delle 5 foci monitorate».

ONDA AZZURRA

La campagna, infine, ha premiato con le Onde azzurre tre buone pratiche del territorio costiero in regione, fra cui la Bilancia da Bepi di Palazzolo dello Stella, storica palafitta sul fiume, e la Bau beach, la spiaggia per quattrozampe di Lignano Sabbiadoro oltre all'Ogs di Trieste. L'Onda nera, invece, è stata attribuita alla Camera di commercio della Venezia Giulia per «l'accanimento terapeutico - si legge nella nota di legambiente - nel promuovere, mantenere in vita un progetto irrealizzabile, superato e inaccettabile dal punto di vista ambientale, urbanistico, culturale, finanziario e sociale: il cosiddetto parco del mare». Sono state esaminate anche le condizioni delle spiagge.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA