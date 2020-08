LA CAMPAGNA

TREVISO La macchina per effettuare i tamponi senza prenotazione è stata messa in moto a tempo di record in provincia di Treviso, per dare la possibilità a chi rientrava dalle ferie di ottemperare alle norme previste. Trentacinque dipendenti sono stati richiamati in servizio dalle vacanze, e nei quattro punti di accesso diretto di Treviso, Oderzo, Conegliano e Castelfranco, nell'arco di 48 ore, tra sabato e domenica, sono stati effettuati 2.241 tamponi. Nemmeno i vertici dell'Usl si aspettavano numeri simili: nella sola giornata di ieri, domenica, 991 test così suddivisi: 339 a Conegliano (con il sistema car drive), 317 a Treviso, 237 a Castelfranco e 98 a Oderzo. Gli oltre duemila tamponi sono stati processati, a tempo di record, la scorsa notte, e l'usl prevede di avere i responsi già nella giornata di oggi. Verranno inviati a tutti nell'arco di poche ore.

ANCHE A FERRAGOSTO

Il presidente della Regione Luca Zaia ha ringraziato via social gli operatori sanitari rientrati dalle ferie per garantire il servizio al Ca' Foncello, nel reparto malattie infettive, la fila ha iniziato a formarsi poco dopo le sei di un sabato di Ferragosto diverso per molti di quei turisti che hanno scelto di trascorrere le ferie all'estero. Chiamati a sottoporsi al tampone per accertare o meno la loro negatività al Covid, si sono messi di buonora ad aspettare il loro turno per entrare nei laboratori predisposti dalla direzione sanitaria. Sette operatori che hanno lavorato incessantemente dal primo mattino, coadiuvati dal direttore sanitario Livio Dalla Barba: «Siamo qui dalle sei di questa mattina per far si che tutto si svolga in ordine e nel miglior modo possibile - afferma il direttore -. Ci aspettavamo un flusso enorme di persone e così è stato, andremo avanti ad oltranza fino al completamento delle operazioni di screening come ci è stato chiesto». Il piazzale che si trova di fronte all'entrata del reparto è pieno di gente in coda. Tutti abbronzati e in ordine, aspettando il proprio turno. C'è chi si siede sul prato cercando un po' di ombra, chi parlotta con il vicino, chi guarda l'orologio, chi passa il tempo con il cellulare.

I VACANZIERI

Sono tutti favorevoli a questo esame al quale sono stati chiamati. Arianna Zambon è in fila dalle 6.15 con il marito ed i figli di dieci e sette anni: «Eravamo a Lussino quando abbiamo saputo dell'ordinanza. Svolgo l'attività di OS e credo sia giustissimo quello che ci hanno chiesto di fare. L'attesa? Con un po di pazienza si fa tutto». Giancarlo Pagotto lavora ad un ufficio esteri per una ditta di Treviso: «Trovo giusto fare i tamponi ma se fossi stato in malafede avrei potuto rientrare da un altro paese senza dovermi sottoporre allo screening. Quello che da fastidio è la differenza che c'è tra un Paese europeo e l'altro». Con lui un amico con il quale ha trascorso le vacanze in Grecia, Antonio Grimaldi, di Treviso: «Ritengo giusto fare il tampone, però bisognerebbe essere più attenti agli assembramenti nelle spiagge. Se noi stiamo attenti e ci facciamo i tamponi e in riviera si danno alla movida sfrenata non ha senso».

LA PROCEDURA

Varcando la porta d'entrata dopo essere chiamati uno alla volta da Igor Rossetto, addetto alla sicurezza, si passa sotto una specie di metal detector. Un cancello che misura automaticamente la temperatura corporea. Da qui si sale di un piano dove ci sono due laboratori con quattro operatori medici addetti al completamento del test, divisi due a due nelle stanze attrezzate, tutti bardati con tute protettive e mascherine. Alice Semenzin ha appena finito il test: «Ci è voluto poco più di un'ora, credo sia accettabile» afferma la giovane infermiera di Treviso. Quando esce il totem segna 66 persone testate. Sono solo le 9 del mattino, una buona media tutto sommato. «Riusciremo ad accelerare ulteriormente - dichiara il direttore sanitario Dalla Barba, che non si è mai fermato dalle sette del mattino, preoccupandosi che tutto fili liscio -. Abbiamo attivato una seconda stampante che ci permetterà di dimezzare i tempi d'attesa». Al primo piano arriva una famigliola di quattro persone.«Siamo appena arrivati e ci hanno fatto passare - racconta il capo famiglia Paolo Alexandre - sono stati molto comprensivi, i bambini sono difficili da gestire nell'attesa, specie quando sono piccolissimi».

Pio Dal Cin

