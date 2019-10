CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La campagna referendaria entra nel vivo e le polemiche non tardano ad arrivare. A tenere banco, questa volta, la querelle sugli spazi utilizzati, con botta e risposta a distanza tra M9 e autonomisti. Dopo una decina di giorni di silenzio e di riunioni interne serrate, ieri i comitati e le associazioni pro separazione della terraferma dal centro storico, schierati tutti insieme, hanno scelto il 9Bistrot dell'M9, nuovo locale di tendenza in pieno centro, per dare il via alla marcia verso il voto del primo dicembre. La polemica è scoppiata un...