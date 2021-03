LA CAMPAGNA

PORTOGRUARO «Il nostro target giornaliero è quello dei 2.400 vaccini. Per ora stiamo facendo fare ore in più al nostro personale di tutte le strutture ospedaliere, razionalizzando le attività. Se sarà necessario potremmo anche ridurre alcuni servizi ma ci auguriamo che l'accordo con i medici di base ci consenta di evitare questo rischio». Il neodirettore generale dell'Ulss 4 Veneto orientale, Mauro Filippi, ha affiancato ieri al Polins, all'Eastgate Park di Portogruaro, i colleghi impegnati nelle attività di vaccinazione della popolazione contro il Covid 19. Per lui è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione dei contagi e illustrare la tabella di marcia sul fronte vaccini. «Si sta delineando una situazione che permetterà di andare veloci, raggiungendo un target di 2.300-2.400 dosi al giorno.

LE TRE OPZIONI

Nelle prossime ore ha detto Filippi porteremo al Comitato aziendale l'accordo sottoscritto a livello regionale con i medici di medicina generale, che avranno tre possibilità: vaccinare a domicilio pazienti che non deambulano, farlo negli ambulatori o nelle strutture messe a disposizioni da altri enti e infine nelle strutture dell'Ulss. A breve ha proseguito inizieranno anche le terapie monoclonali in ospedale, rivolte a pazienti curati a domicilio». Filippi, supportato dal responsabile della campagna vaccini dell'Ulss, Daniele Carraro, ha evidenziato che nella settimana dal 15 al 21 marzo si andrà avanti con il personale della scuola e con le categorie previste dal Piano regionale, quali farmacisti e fisioterapisti. Si proseguirà con gli over 80, in particolare con la seconda dose ai nati nel 1941. Si inizierà la coorte 1938, con il personale della Polizia Locale, della Protezione civile e con gli anziani in assistenza domiciliare. È in arrivo anche la lettera di invito al personale amministrativo dei Comuni e a quello dell'Atvo, che conta 448 operatori. «Non abbiamo mai sprecato dosi, proprio perchè - ha assicurato Carraro - ci siamo sempre assicurati di avere un elenco di persone da poter contattare anche con poco preavviso. Abbiamo inoltre sempre vaccinato le persone che arrivavano qui pur con un invito postale del giorno precedente, arrivato a destinazione in ritardo». Filippi ha fornito anche un aggiornamento sui dati dei positivi.

LA SITUAZIONE

«Oggi abbiamo 8 pazienti in terapia intensiva, 31 ricoverati nel reparto di Malattie infettive e 10 nella Rsa Stella Marina di Jesolo. I nuovi positivi sono 146, un dato importante che deve tuttavia tener conto del problema informatico che abbiamo avuto nei giorni scorsi e che ci ha impedito di caricare tutti i dati. Ad oggi ha proseguito il direttore i positivi totali sono 1.582, lo 0,7 per cento della popolazione. Con la chiusura delle scuole ci attendiamo una riduzione dei contagi. Il nostro personale è stremato, sta dando tutto quello che può. Ci sono persone che lavorano sette giorni su sette, personale ospedaliero che in straordinario aiuta i colleghi nelle attività vaccinali e nell'effettuazione dei tamponi, ci sono poi ex dipendenti che sono tornati a lavorare a titolo volontario. Chiedo a tutti di rispettare le regole, prima per se stesso e poi per chi lavora in sanità. Solo così - ha concluso - non metteremo di nuovo sotto pressione gli ospedali». Il direttore ha infine spiegato che il caos legato al ritiro di un lotto del vaccino AstraZeneca non ha più di tanto influenzato la campagna vaccinale dell'Ulss 4. «Nella fase iniziale - ha detto - c'è stata anche da noi qualche rinuncia. Poi però chi aveva inizialmente declinato l'invito ci ha ricontattato. Vedremo nei prossimi giorni ma ad oggi l'adesione al vaccino è molto alta. C'è davvero molta consapevolezza sull'importanza della vaccinazione».

Teresa Infanti

