LA CAMPAGNA

PORDENONE Sono arrivati prima, nonostante l'appuntamento preciso. Con un grado sul termometro hanno aspettato fuori dalla porta del Distretto sanitario di San Vito, il primo a partire ieri mattina. Sciarpa, guanti, mascherina, pronti al loro piccolo ma grande appuntamento con la storia. È iniziata così la campagna di vaccinazione degli ultraottantenni in provincia di Pordenone, con un'attesa piena di commenti in dialetto e di speranze che si chiamavano normalità. Alle 10 il via ufficiale, con la prima iniezione. Emma Volpatti, 80enne di Valvasone, è stata la vaccinata numero uno. «Non pensavo di essere così famosa», scherza in favore di taccuini, fotocamere e flash. Poi la puntura, pochi secondi, prima dose fatta.

IL RACCONTO

«Ho due parenti a Parigi che fanno gli scienziati - spiega -: sono loro che mi hanno convinta. Vaccinarsi è importante. L'emozione la dà la fragilità della mia età. Cerco di essere forte, non dimostro di aver paura nemmeno con i miei nipoti: il vaccino ora è una sicurezza in più». Subito dopo Emma Volpatti, tocca ad Enore Santarossa di Zoppola, 81 anni. «Dobbiamo vincere questa guerra - dice fiero - e io voglio dare una mano. Dopo il vaccino dovremo essere ancora cauti, ma voglio viaggiare, vedere l'Italia». In attesa c'è Adele Pavan, 93 anni: «Non vedo l'ora di abbracciare i miei nipoti», dice con voce squillante. A San Vito in un giorno 120 vaccinazioni, nel pomeriggio iniezioni a Sacile. Oggi si parte anche a Pordenone e a Maniago. Il team di vaccinatori è composto da medici della Protezione civile e infermieri. Ieri a San Vito, nei locali forse un po' piccoli, a volte sono saltate le distanze.

I NUMERI

Alle 21 di ieri il totale delle vaccinazioni eseguite aveva raggiunto quota 1.023 su 1051 prenotazioni. Le iniezioni complessive che riguardavano anche le altre categorie, ieri prevedevano 2.452 iniezioni e si è arrivati a quota 2.380: 1149 riguardavano le nuove prime somministrazione per sanitari, socio-sanitari e ospiti delle residenze per anziani e 252 dosi, sempre per queste categorie, a completare il ciclo vaccinale con la seconda inoculazione.

Nel dettaglio sugli over 80, l'inoculazione è avvenuta nel distretto di Latisana, Monfalcone, nel distretto Cervignano-Palmanova-Ialmicco, a Cattinara, nel distretto di Codroipo, a Tolmezzo, nel distretto di San Vito al Tagliamento e in quello di Sacile-Livenza. Le prenotazioni totali degli over 80 raggiungono quota 53.100 suddivise fra prima e seconda dose: Azienda sanitaria Friuli Occidentale 13.137 e 799, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 21.737 e 106, Azienda universitaria Giuliano Isontina 18.226 e 1060.

CALENDARIO

Sono previste nella settimana dal 16 al 21 febbraio, 7.855 vaccinazioni per gli ultraottantenni di cui 1.715 saranno inoculate oggi negli ospedali di Cattinara, Palmanova, Latisana, San Daniele del Friuli, Monfalcone, a Martignacco all'Ente fiera, nei distretti di Sacile, Gemona del Friuli, Maniago, Muggia e Pordenone. La campagna sarà attiva anche di sabato, con turni speciali ad esempio a San Vito.



