LA CAMPAGNAPORDENONE Partono oggi, in anticipo, le vaccinazioni nelle fabbriche in provincia di Pordenone. Lo start è previsto alle 8.30 con le prime inoculazioni nell'hub vaccinale in Real Asco Park (ex Séleco) a Pordenone la campagna vaccinale «Ancora più sicuri in fabbrica, vaccinati al lavoro» iniziativa di Confindustria Alto Adriatico in stretta collaborazione con Cgil, Cisl, Uil, Croce Rossa regionale e la Cooperativa Medici Cure...