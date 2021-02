LA CAMPAGNA

PORDENONE Non solo nei palazzetti, nelle palestre, nelle sale consiliari. I vaccini arriveranno anche negli ambulatori dei medici di base. Manca solo un ultimo passo: un accordo integrativo regionale che andrà ad aggiungersi a quello nazionale appena firmato dalla categoria dei medici di famiglia. «Entro il mese di marzo - assicura il presidente provinciale dell'Ordine, Guido Lucchini - saremo pronti a scendere in campo per fare i vaccini». A breve sarà convocato un tavolo con i sindacati: si discuterà di sedi, modalità operative, prenotazioni. Poi arriverà il via libera.

I NUMERI

I medici di base, quando saranno in campo per effettuare i vaccini, dovranno usare solamente il prodotto di AstraZeneca, l'unico attualmente disponibile che risulta indipendente dalla catena del freddo. In seguito la speranza sarà riposta anche sul siero di Johnson&Johnson, la cui approvazione è in calendario prima di metà marzo. «In Friuli Venezia Giulia - spiega Lucchinni - ci sono 800 medici di medicina generale e 130 pediatri di libera scelta. Secondo la nostra proiezione praticamente tutti aderiranno alla campagna dopo aver sottoscritto l'accordo-quadro regionale». Una potenza di fuoco assoluta, dal momento che ogni professionista assiste in media 1.500 persone. Bisogna però considerare che al momento il siero di AstraZeneca può essere somministrato solamente agli under 55, anche se in settimana è attesa l'estensione alle persone sino a 65 anni.

I LUOGHI

Da marzo, quindi, via libera anche agli ambulatori e ai poli della medicina di gruppo. Così il vaccino anti-Covid assomiglierà sempre di più a quello antinfluenzale. Gli ambulatori dovranno semplicemente avere spazio per differenziare i percorsi e garantire la sicurezza, come già avviene per l'uso dei tamponi rapidi utilizzati dai medici di base. Poi, seguendo le indicazioni ministeriali sulle categorie con precedenza, si potrà procedere con un ritmo molto più alto di quello attuale.

L'INCONTRO

Ieri i rappresentanti dei quattro Ordini provinciali e delle sigle sindacali hanno incontrato a distanza il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. «Ora che è stato trovato un accordo quadro nazionale è necessario definire in tempi rapidi la sua declinazione regionale. Ovviamente quest'azione sarà influenzata dalle priorità del categorie ammesse e dalla disponibilità dei vaccini da parte del commissario Arcuri, la quale è tutt'altro che scontata, ma l'apporto dei medici operanti sul territorio sarà certamente molto importante», ha spiegato Riccardi. in Fvg sono già state completamente immunizzate. «A livello nazionale sono state fissate regole molto precise per la somministrazione dei vaccini con l'individuazione di categorie prioritarie, alle quali è fondamentale attenersi. Tutte le azioni messe in campo dalle aziende sanitarie e dai professionisti sul territorio devono quindi essere coordinate in modo scrupoloso. È necessario definire se, oltre che a domicilio per i pazienti che non possono muoversi, le vaccinazioni potranno essere effettuate sia negli studi dei medici di medicina generale sia nelle strutture messe a disposizione dalle aziende sanitarie. La Regione intende sfruttare il sistema informatico già adottato per le vaccinazioni antinfluenzali, con accesso tramite Sesamo o una specifica applicazione web che verrà rilasciata a breve. Le attuali piattaforma saranno infatti integrate con uno strumento di gestione delle prenotazioni, le quali potranno essere eseguite sia dai medici sia direttamente dai pazienti. I dati inerenti le prenotazioni saranno infatti trasmessi al ministero della Salute per calibrare la consegna dei vaccini».

M.A.

