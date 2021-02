LA CAMPAGNA

PORDENONE Non c'è stato quasi nemmeno il tempo di iniziare, che la campagna di vaccinazione nel mondo della scuola si è già fermata. Una grana inaspettata, sorprendente, che fa a pugni con la gravità dell'emergenza che proprio nell'universo dell'istruzione manifesta alcuni dei suoi effetti più subdoli. In provincia di Pordenone, infatti, le scuole hanno interrotto bruscamente la raccolta delle adesioni al vaccino di insegnanti e dipendenti. Tutto sospeso. Non solo, saranno distrutte (sia in formato cartaceo che virtuale) anche le adesioni già inviate ai dirigenti scolastici. Il motivo? È questione di lana caprina e riguarda il trattamento dei dati personali. Resta però il dato secco: la campagna di vaccinazione nelle scuole si ferma. Ripartirà, ma per ora è bloccata ancora prima dell'iniezione numero uno. Domani inizierà quella relativa alle Università di Udine e Trieste, ma niente da fare per materne, elementari, medie e superiori. Ecco perché.

Gli insegnanti, secondo la procedura, devono inviare il proprio consenso (nome e cognome) al proprio dirigente, che successivamente trasmette il tutto all'Azienda sanitaria. Alcuni docenti, però, si sono rivolti al Dpo che segue le scuole del territorio (si tratta della la figura legale incaricata di gestire la tutela dei dati sensibili dei docenti e degli altri dipendenti degli istituti) per sollevare alcuni dubbi sulle procedure di adesione alla vaccinazione. Il legale ha richiesto un parere formale al garante per la protezione dei dati personali, che dovrà esprimere prossimamente un parere sulla liceità del procedimento. Nel frattempo, però, il responsabile legale del Friuli Occidentale ha dettato la linea alle scuole: fermare immediatamente la raccolta delle adesioni al vaccino e addirittura distruggere quelle già inviate. Il tutto in attesa del parere del garante. «Si chiede solamente un elenco nominativo - ha dichiarato il vertice dei dirigenti, Teresa Tassan Viol -, è un'esagerazione ritenerli dati sensibili». Ma al momento è tutto fermo.

È partita con l'81 per cento di adesioni, invece, la campagna vaccinale in Questura a Pordenone. I primi immunizzati con AstraZeneca sono stati il dirigente dell'Ufficio Volanti Marco Stamegna e l'agente 24enne Mattia Rifugio. La somministrazione è curata dal dirigente dell'ufficio sanitario provinciale della Questura Maria Chiarelli, con la collaborazione di due infermiere. Nelle due postazioni saranno somministrati 50 vaccini al giorno. Visibilmente emozionato il questore Marco Odorisio: «Finalmente possiamo garantire la sicurezza anche alle famiglie dei nostri agenti, che nelle loro operazioni non sempre possono rispettare il distanziamento. Nella Squadra Volante abbiamo avuto zero contagi, ma ora abbiamo un'arma in più: uniti ne usciremo presto. Voglio ringraziare anche i pordenonesi, che dimostrano un grande senso civico nonostante le sofferenze». Poi la promessa: «Nei nostri uffici può essere vaccinato anche chi fa parte di Prefettura e vigili del fuoco. Siamo qui per servire».

I Comuni stanno raccogliendo le adesioni degli agenti di polizia locale, mentre dalla prossima settimana si può iniziare - con le fiale di Moderna - la vaccinazione dei cittadini disabili in provincia di Pordenone. «Chiediamo di conoscere le prossime scadenze e le modalità operative del piano vaccinale. Piano che, dopo gli over 80, dovrebbe riguardare gli over 70 in primis e poi di seguito le altre categorie di età, ferma restando la necessità di definire, contemporaneamente, il piano legato all'utilizzo del vaccino Astra Zeneca». È la richiesta dei segretari regionali dei sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil.

