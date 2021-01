LA CAMPAGNA

PORDENONE Niente pausa domenicale. Anzi, doppio lavoro per arrivare presto all'obiettivo di coprire con la prima dose del vaccino la quota più alta possibile di operatori sanitari. In corrispondenza degli altri giorni festivi, infatti, la macchina si era praticamente fermata, mentre ieri si è deciso di andare avanti. E approfittando dello stop festivo delle altre operazioni legate ai centri prelievi e trasfusionali, si è potuto addirittura raddoppiare il ritmo delle iniezioni da somministrare a medici e infermieri. Nel dettaglio, nel centro trasfusioni del padiglione H dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone si è potuto passare dalle 392 dosi giornaliere standard alle più di 800 (835 per la precisione) di ieri. La quota di dipendenti del sistema sanitario che ha aderito alla campagna vaccinale ha raggiunto il 70 per cento della sua popolazione potenzialmente vaccinabile. Le agende prevedono che quella vaccinazione sia completata nei prossimi giorni. «La platea dei soggetti individuati dai criteri della gestione commissariale, sottratti i positivi, si attesta a 46 mila persone; di queste, quasi 30 mila - rende noto Riccardi - hanno aderito alla campagna, raggiungendo così il 63 per cento del totale. Scendendo poi nei dettagli, di questo 63 per cento, il personale dipendente del Sistema sanitario che ha aderito alla vaccinazione ha superato quota 70 per cento. Nel dettaglio, di questi aderiscono alla campagna il 96 per cento dei medici. Per quanto riguarda gli operatori socio sanitari, laboratoristi e professioni sanitarie, il valore è pari al 76 per cento mentre per gli infermieri il rapporto è del 58 per cento. È importante poi evidenziare anche il valore di adesione raggiunto dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che non sono dipendenti del Ssr, pari al 74 per cento». Intanto sono già state fissate le prenotazioni per le seconde dosi da somministrare a chi ha ricevuto il vaccino per primo. Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine degli infermieri e primo vaccinato della provincia, riceverà la seconda dose il 20 gennaio. Capitolo consegne: tra oggi e domani anche in Friuli Venezia Giulia arriverà una nuova partita di vaccini Pfizer, che servirà a rimpinguare i magazzini. Ieri, infine, primi vaccini anche in casa di riposo a Cividale.

