Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE L'inizio della nuova fase, a meno di scossoni (in positivo) nelle prossime ore o nei prossimi giorni, sembra tremendamente in salita. Ieri, infatti, si apriva per circa 15mila persone in tutta la regione la possibilità di prenotare la terza dose del vaccino. Ma a rispondere alla prima chiamata sono stati in pochi. Nel dettaglio, alle 17.45 del primo giorno utile erano stati solo 536 i cittadini fragili del Friuli...