LA CAMPAGNA

MESTRE Fuori ci sono i mariti che aspettano con qualche timore, mentre dentro il padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, divise tra due ampie sale d'attesa, ci sono le mogli e le altre colleghe educatrici dei nidi e delle scuole materne Fism, le scuole dell'infanzia non statali paritarie. Alla fine della prima giornata, ieri in tutto sono state 255 le persone, quasi tutte donne, che hanno deciso di vaccinarsi senza essere costrette ad attese estenuanti. «Mi è arrivata la comunicazione dalla scuola che oggi e il 27 febbraio c'era la possibilità di prenotarsi compilando un modulo dell'Ulss spiega Anna e a maggior ragione dopo che mio padre è morto recentemente di Covid la mia scelta è stata convinta e informata e non vedevo l'ora di vaccinarmi, per tutelare la mia salute ma anche quella degli altri. Io rispetto quelli che non vogliono vaccinarsi ma non vedo perché non dovrei sfruttare questa possibilità che mi viene offerta». Conclusa la prima fase vaccinale, che ha coinvolto gli operatori sanitari di ospedali e case di riposo del territorio, dalle 8.30 di ieri mattina è partita la seconda fase, rivolta agli operatori sensibili, ovvero a chi svolge lavori in ambito extra sanitario ma che comportano un contatto diretto con il pubblico. Tra questi ci sono gli operatori delle scuole paritarie Fisme, mentre dalla settimana prossima sarà il turno delle scuole comunali e statali. L'Ulss 3 Serenissima conta di terminare questa fase entro la metà di marzo. In parallelo il 15 febbraio è partita la vaccinazione della popolazione over 80, che procede al ritmo di una classe di età per ogni settimana. Per questa seconda fase il vaccino più utilizzato non è quello della Pfizer ma l'Astrazeneca, indicato per la fascia di età compresa tra i 18 ed i 55 anni e tra la prima e la seconda dose devono intercorrere undici settimane. Il paziente arriva conoscendo già l'ora esatta in cui gli verrà somministrato il vaccino e dopo la chiamata nominale si accomoda in una delle 4 postazioni vaccinali. Dopo l'esecuzione della vaccinazione ci si accomoda per 15 minuti in una saletta di sorveglianza, il tempo necessario a valutare possibili reazioni avverse ed infine viene fissato l'appuntamento per la seconda dose vaccinale. «Gli operatori che hanno il compito di effettuare la vaccinazione, compreso il sottoscritto, sono tutti esperti provenienti dal Dipartimento di prevenzione sottolinea il dottor Marco Flora, del servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 3 e con noi ci sono alcuni giovani medici e operatori sanitari che sono stati assunti recentemente». «Io prima lavoravo nella parte dedicata al contact tracing Covid - spiega il dottor Alberto Volpin ed ora mi sto occupando delle vaccinazioni. Questa settimana ho vaccinato sia gli over 80 che il personale scolastico e devo dire che da parte degli over 80 ho riscontrato un grandissimo entusiasmo per una vaccinazione che stavano aspettando senza alcun timore».

Paolo Guidone

