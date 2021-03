Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNABELLUNO Vaccini: è arrivato il turno dei settantenni. Per ora quelli agordini. Domenica infatti l'Usl ha previsto una seduta straordinaria di vaccinazioni ad Agordo (piazzale Tamonich), in modalità drive-in, per i nati tra il 1942 e il 1946 con vaccino Astrazeneca. Il vaccino sarà somministrato da tre medici di famiglia del territorio. Intanto slitta di una settimana e mezzo, ma rimane valido, l'obiettivo di concludere la...