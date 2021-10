Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNABELLUNO Nuova lettera in arrivo. L'Ulss Dolomiti ne invierà una a tutti gli over 60 in attesa della terza dose di vaccino anti-covid, specificando ora e luogo dell'appuntamento. Ma se da una parte gli anziani rispondono bene e, anzi, confermano il loro impegno nella campagna vaccinale, dall'altra gli irriducibili sono sempre più ancorati alle loro posizioni. Le percentuali di copertura vaccinale aumentano con fatica e in alcune...