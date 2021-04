Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNABELLUNO Mille prenotazioni in un giorno. Il desiderio di vaccinarsi è palpabile anche in provincia di Belluno. Tanto più ora, con l'estate alle porte e con il desiderio di spostarsi da un luogo all'altro, magari anche all'estero, senza problemi. E il vaccino è sicuramente la conditio sine qua non più efficace. L'azienda sanitaria aveva aperto 300 posti, per la categoria dei 70-79enni, martedì sera. Ieri mattina erano già...