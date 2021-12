LA CAMPAGNA

BELLUNO Mancano due giorni all'inizio della campagna vaccinale anti-covid, dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, e le prenotazioni hanno già raggiunto quota 62 (dato aggiornato alle 18 di ieri sera). A queste si aggiungono quelle dei pediatri di libera scelta che hanno cominciato a chiamare i genitori in vista dei primi appuntamenti di giovedì. «Sono molto interessati ha commentato Gianpaolo Risdonne, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) io ne ho contattati una decina e comincerò il 16. I genitori potranno scegliere se vaccinare il bambino in ambulatorio oppure nel centro hub di Sedico». La differenza tra le due opzioni è legata soprattutto all'orario. Il centro di Sedico sarà operativo soltanto al mattino ma «si sta lavorando per averne uno anche a Feltre in modo da venire incontro a chi, ad esempio, arriva da Lamon». I pediatri di libera scelta hanno comunicato ieri, all'Ulss Dolomiti, la modalità con la quale vaccineranno i piccoli pazienti. Cristina Bonello, Stefano Camurri, Gianpaolo Risdonne, Rita Signorini, Lucia Tessarotto, Emanuele Cherubin, Simonetta Cortivo, Benedetta Mongillo, Francesco Spacagna, Filippina Trovato, Giustina Simonetti inviteranno i bambini nei propri ambulatori tramite chiamata diretta alle famiglie. Mentre Cristina Comel, Paola Bonato, Marco Filippone, Erika Giacomelli, Flavia Grando, Carla Poggiato, Elena Rasori, Antonella Sebastianelli parteciperanno a sedute vaccinali dedicate nel centro vaccinale di Sedico. Ovviamente il genitore può scegliere se seguire la prima o la seconda modalità. Nel caso di Sedico, tuttavia, è necessario prenotare la vaccinazione dal sito www.aulss1.veneto.it. Anche i bambini, infatti, sono un vettore di contagio. Anzi, quelli fino ai 14 anni d'età fanno parte delle tre categorie che da qualche settimana registrano il maggior numero di nuovi positivi. Al primo posto ci sono i 45-64enni. Inoltre si conferma il trend delle settimane precedenti in merito alle percentuali di contagi tra vaccinati e non vaccinati.

IL BOLLETTINO

Questa settimana il rapporto tra nuovi positivi vaccinati sulla popolazione vaccinata è di 0,14%, mentre quello nuovi positivi no-vax su popolazione non vaccinata è di 0,71%. Il rischio di infettarsi, per un non vaccinato, è 5 volte maggiore rispetto a una persona coperta da entrambe le dosi. Ma non è l'unico pericolo. In Terapia Intensiva a Belluno, ad esempio, ci sono tre pazienti positivi: tutti no-vax. Si contano poi 27 pazienti in area non critica e 7 nell'ospedale di comunità. In provincia ci sono 1094 attualmente positivi e 2091 persone in isolamento o quarantena. I nuovi casi rilevati nell'ultima settimana sono 541 (-56 rispetto alla precedente), con un conseguente tasso di incidenza settimanale di 271 casi su 100 mila abitanti, in calo ma comunque superiore a quella nazionale (196 su 100 mila abitanti).

LA MAPPA

I comuni più in difficoltà con i contagi, in rapporto alla popolazione, sono stati quelli dell'Agordino. Male anche il Feltrino e il Bellunese. Negli ultimi sette giorni rimane invece senza nuovi casi il Comelico. Accanto all'impegno dell'Ulss Dolomiti, nel contrastare la diffusione del virus, c'è quello delle forze di polizia che ogni giorno monitorano il rispetto delle norme anti-contagio.

I CONTROLLI

Nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono state controllate 5222 persone (di cui 3 sanzionate per il green pass non idoneo e 7 per i dispositivi di protezione individuale mancanti) e 390 attività (4 multe). Sempre nell'ambito di controlli anti-covid, un giovane di Cortina d'Ampezzo è stato multato a Salorno (Bolzano) per essere entrato in un locale senza mascherina. Il bellunese ha raccontato di non averla con sé e ora rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Davide Piol

