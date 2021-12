LA CAMPAGNA

ALLEGHE Quattrocento dosi, tra prime e booster, in cinque ore. L'open day di ieri ad Alleghe, allo stadio del ghiaccio, ha accolto un'ampia gamma di utenti: dagli anziani del posto, agli sciatori sino a tanti lavoratori impiegati nelle attività turistiche del paese come alberghi e impianti di risalita. «È andato tutto bene - ha affermato il sindaco Danilo De Toni - grazie alla professionalità degli operatori dell'Usl 1 Dolomiti e grazie anche, al contempo, ai volontari di Protezione civile di Alleghe sempre generosi nell'offrire la propria disponibilità, in questo caso gestendo l'afflusso di persone che per tutto il giorno hanno raggiunto l'Alvise De Toni in via Lungo lago». Ma va detto che tra quei volontari che accoglievano gli utenti, controllavano le carte necessarie per l'accesso, affiancavano gli addetti sanitari nell'operazione di vaccinazione c'era anche lo stesso primo cittadino, in prima linea a fianco della giacche gialle. «Quella in questione - spiega il sindaco - è stata una giornata ad accesso libero di vaccinazioni anti Covid organizzata dall'Usl 1 Dolomiti assieme ai medici di medicina generale. Tutti potevano prendervi parte, per prima e terza dose, senza appuntamento. Un'occasione importante da due punti di vista: innanzitutto siamo andati incontro a tanti residenti dell'Alto Agordino che così, invece di recarsi nei tradizionali punti più vicini di Agordo e Sedico, hanno potuto risparmiare tempo e chilometri. Al contempo siamo riusciti a intercettare altre persone come ad esempio degli sciatori, che si sono presentati senza problemi con tute e caschi: un bell'approccio, che fa capire come per tanti vaccinarsi sia una cosa normalissima. Ma poi molte sono state le persone che ad Alleghe e dintorni hanno iniziato la stagione invernale come cuochi, camerieri, tecnici e operai dei servizi funiviari». All'opera, nelle cinque ore di open day allo stadio del ghiaccio, ci sono stati sempre due medici, quattro infermieri e quattro addetti alle pratiche amministrative. (R.G.)

