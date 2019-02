«La camorra inquina l'economia anche qui Con metodi diversi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCURATORE VENEZIA «Qui la camorra si muove con metodi diversi rispetto alla Campania o altre regioni. Non ci sono solo l'usura e le estorsioni, ma anche un vero e proprio sistema di servizi illegali all'imprenditoria locale: dalla manodopera al recupero crediti». La mafia in Veneto esiste, e non è un modo di dire. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho non ci prova nemmeno a indorare la pillola: le organizzazioni criminali sono riuscite a infiltrarsi nel litorale veneziano e a trovare terreno fertile per radicarsi...