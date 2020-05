(rc) La camminata del Draghetto da 18 anni richiama a Pero di Breda ogni 2 giugno quasi cinquemila persone. Gli organizzatori nell'intento di fare necessità virtù e non far mancare lo storico appuntamento, hanno pensato di coinvolgere bambini e adulti attraverso un programma del tutto virtuale consentito grazie ai moderni metodi della comunicazione: il web proporrà un percorso naturalistico, che in pratica si sarebbe dovuto realizzare dal vivo, ma che sicuramente finirà per coinvolgere quanti lo vorranno seguire, con la medesima poesia e fascino del reale. Collegandosi ai social del GUP sarà possibile poter partecipare e fare anche in modo che una presenza virtuale diventi sostegno per una associazione benefica quale la Croce Rossa di Treviso. Quanti infatti desiderano iscriversi alla camminata del draghetto, sappiano che la destinazione della propria iscrizione sarà completamente devoluta alla CRI trevigiana. Oltre alla proposta della camminata, il GUP calendarizza anche, sempre via Web, il minifestival e le passeggiate a cavallo annesse alla camminata. Si farà tutto come se le presenze fossero reali, con una sola piccola ma importante aggiunta: la mascherina. Per ogni informazione: info@gruppiunitipero.org e sito: www.gruppiunitipero.org con eventuale recapito telefonico: 392 6603677.

© RIPRODUZIONE RISERVATA