L'ASSALTO

VENEZIA Le tariffe agevolate dei parcheggi hanno centrato il loro obiettivo e hanno generato il tutto esaurito ancora prima della fine della mattinata. Il segnale che la città sia stata presa d'assalto dal turismo locale lo ha dato ieri mattina il ponte della Libertà, costretto ad arrendersi alle 10.30: «Abbiamo chiuso il ponte per veicolare il traffico prima sul Tronchetto e poi verso i parcheggi della terraferma», ha spiegato il comandante dei vigili urbani Marco Agostini. La riapertura è avvenuta attorno alle 15, quando il primo giro di deflusso ha iniziato ad alleggerire il carico di piazzale Roma, anche se la città continuava ad ospitare numerosi turisti: «In questo momento mi trovo in piazza San Marco e devo dire che è ancora stracolmo di persone», ha proseguito nel tardo pomeriggio il comandante. Lo stesso Agostini ha poi spiegato che non ci sono state segnalazioni fino a quel momento di disagi dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Cosa che invece era accaduta il giorno prima sul sagrato della chiesa di San Pantalon. Pane, salame, prosciutto, due birre e un coltello appoggiato sopra il contenitore portato con prudenza da casa, tutto indossando la mascherina, come da prescrizione. Eh sì, perché non si sa mai che il coronavirus sia in agguato. I turisti immortalati da Andreina Zitelli non hanno battuto ciglio alle rimostranze dell'attivista locale che ha cercato di mandarli via, spiegandogli che non è proprio questo il modo di riprendere a visitare una città che fino a ieri di oltraggi ne ha visti tanti.

PANINO SUL SAGRATO

«Sei adulti e una decina di bambini, provenienti da vicino a Venezia accampati sui gradini della chiesa di San Pantalon. Abbiamo interpellato un vigile urbano (uno molto grosso di stazza) che non ha ritenuto di intervenire. È indispensabile un regolamento chiaro affisso nei campi e nei luoghi a tutela del decoro della città, e soprattutto fatto applicare», afferma Zitelli. Stigmatizza Agostini, richiamando alla tolleranza: «Bisogna contestualizzare la misura, dieci bambini non posso portarli a mangiare ai Do Forni, siamo in una fase di riapertura, con metà città ancora chiusa, non bisogna fare i complessi. Certo che la mancanza di decoro la reprimiamo, ma se avessimo agito ci sarebbero stati i vigili cattivi contro bambini».

TRASPORTO IN TILT

Invece a soffrire le difficoltà della giornata è stato il trasporto pubblico, andato in crisi soprattutto nelle isole. A Murano e Burano si sono registrate code al punto da sfiorare una rissa, mentre nel tardo pomeriggio si sono resi necessari i bis per far defluire le persone verso le Fondamente Nove. E su questo piovono le critiche da parte dell'opposizione. Il Pd con la capogruppo in Consiglio comunale Monica Sambo e il consigliere di municipalità di Favaro Alessandro Baglioni, assieme al presidente della municipalità lagunare Giovanni Andrea Martini attaccano. «La gestione dei trasporti a Venezia continua ad essere un disastro. È evidente che nel fine settimana e nelle giornate festive gli ingressi in città aumenteranno ma ad oggi l'amministrazione continua ancora a puntare sul trasporto privato», afferma Sambo. Baglioni rincara: «La città non è preparata alla ripartenza. Ancora una volta Venezia si è dimostrata impreparata. È indispensabile che venga organizzata una vera gestione degli arrivi, basata sulla mobilità pubblica». E Martini affonda: «Si è arrivati al collasso, all'intasamento, ai viaggi pericolosi in autobus carichi di persone».

Nel frattempo, i bar hanno lavorato per lo più con gli aperitivi. A Santa Margherita non si sono fatte colazioni, ma solo spritz prima dei pasti, quasi sempre consumati al sacco, o nei take away, e in serata, prima di tornare a casa.

Tomaso Borzomì

