LA CALAMITÀ

BELLUNO Ci sono anche Rocca Pietore, Valle di Cadore, Cortina d'Ampezzo nella lista dei comuni colpiti dal maltempo inseriti dalla Regione nella lista dei territorio colpiti dal maltempo per la dichiarazione dello stato di crisi. Inevitabile dopo i disastri di questi giorni.

La Regione con una nota spiega ieri: «Il Presidente della Regione Veneto, con un proprio decreto, ha formalizzato la dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in varie parti del territorio sabato 22 e domenica 23 agosto scorsi. Il provvedimento si è reso necessario per fronteggiare le conseguenze verificatesi a seguito di intense precipitazioni temporalesche, vento molto forte e grandinate che hanno causato danni nei territori provinciali di Belluno, Verona, Vicenza e Padova». «Nel pomeriggio di sabato 22 - prosegue la nota -, rileva il decreto, violenti temporali hanno colpito l'area dolomitica della provincia di Belluno, causando colate di fango e, a causa del forte vento, lo scoperchiamento e il danneggiamento di alcune abitazioni». In provincia, dopo l'allerta gialla e l'annuncio di forti precipitazioni diffuso dalla Regione nelle ore precedenti tutto era iniziato infatti proprio nel Bellunese a Venas di Valle di Cadore. Una casa era stata completamente scoperchiata, un'altra parzialmente. Altri danni a immobili coinvolti parzialmente e tante piante sulla strada. Quella sera la paura era tornata anche a Sottoguda di Rocca Pietore dove c'era stata una frana sulla sp 641, che era stata chiusa per il tempo necessario alla pulizia, circa un'ora. Poi domenica la colata a Acquabona di Cortina e ieri il nuovo allarme per il maltempo e allagamenti nella parte nord del paese d'Ampezzo.

«La Protezione Civile regionale - conclude la Regione - ha già stilato un primo elenco di Comuni colpiti, elenco che potrà essere successivamente ampliato man mano che verranno formalizzate alla Regione le segnalazioni dei danni subiti da altre Amministrazioni, attraverso l'inserimento dei nuovi Comuni nell'attuale decreto».

