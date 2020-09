LA CADUTA

ROVIGO Quasi diecimila voti persi in cinque anni, 9.328 per l'esattezza. Sono i numeri del Pd in Polesine, che alle Regionali del 2015 aveva ottenuto ben 22.372 voti, mentre a questo giro si è fermato a 13.044, passando dal 23,47% al 13,71%. Un tracollo. Non compensato dall'apporto dei civici, perché Il Veneto che vogliamo, la lista del presidente Arturo Lorenzoni ha sì tenuto se si confrontano i numeri con quelli dell'altra civica di cinque anni fa, la lista Alessandra Moretti presidente, ottenendo 3.213 voti rispetto ai 3.440 di cinque anni fa, ovvero il 3,38 rispetto al 3,61 della lista Moretti, ma non è stata in grado di tamponare le perdite.

IL CAPOGRUPPO

Durissimo il commento del capogruppo uscente del Pd in Regione, Stefano Fracasso: «C'è poco da consolarsi davanti allo tsunami delle elezioni regionali in Veneto. Due numeri per dare la dimensione del tracollo del centrosinistra: a fronte di 200mila elettori in più rispetto alle Regionali del 2015, Lorenzoni prende 100mila voti in meno di Moretti. La lista del Pd perde 50mila voti sul 2015. L'impresa era difficile, la sovraesposizione di Zaia ha falsato la campagna elettorale, ma questo non assolve da una autocritica nel Pd. Non ne faccio una questione di candidato, che pure qualcosa conta, ma ci volevano primarie aperte per la sua scelta, per mobilitare, far condividere e conoscere candidato e progetto. Ci voleva un Pd che non inseguisse un civismo debolissimo, ma lo guidasse. Ci voleva una proposta che parlasse alla società civile veneta che sta nei capannoni, non nelle piazze delle sardine. Chi ha voluto un Pd rinunciatario ora glissa o parla d'altro. Dovevamo allargare il campo ci dissero. Non so quale».

VITTORIA DI PIRRO

Per il Pd in Polesine la tenuta della lista del presidente, che però a livello regionale ha raggiunto appena il 2,1%, è un po' una vittoria di Pirro. Tanto più se si considera il meccanismo della legge elettorale regionale, che rendeva pressoché impossibile che scattasse il seggio in Polesine. Nella lista del Veneto che vogliamo, il sindaco di San Bellino Aldo D'Achille ha raccolto ben 2.038 preferenze. Il secondo più votato nel centrosinistra dopo Diego Crivellari, in corsa nelle fila del Pd, che proprio lui aveva voluto nel 2018 come assessore onorario nel suo Comune. Dopo la batosta delle Politiche, con il centrosinistra polesano rimasto senza seggi, con il collegio uninominale alla Camera andato alla leghista Antonietta Giacometti, proprio ai danni del dem Crivellari, con un divario di 46,94% a 21,9%, a questo giro tale area politica è rimasta tagliata fuori anche dal consiglio regionale. La più alta carica istituzionale del Pd in Polesine, quindi, è il presidente del consiglio comunale di Rovigo Nadia Romeo, che ha dato il suo appoggio in campagna elettorale allo stesso Crivellari.

COALIZIONE DEBOLE

Marginali i risultati delle altre liste a sostegno di Lorenzoni, con Europa Verde che raccoglie 858 voti, lo 0,9%. Per quanto riguarda gli altri sette candidati presidente, solo il segretario veneto di Rifondazione comunista Paolo Benvegnù, sostenuto dalla lista Solidarietà ambiente lavoro, supera l'uno per cento, con Diego Foresti primo per preferenze a quota 116. In tutto, 1.214 voti, perfino qualcuno in più rispetto a cinque anni fa quando la lista di sinistra sinistra, L'altro Veneto, aveva raccolto 932 voti. Si ferma a 730 voti, invece, il progetto della lista Veneto ecologia solidarietà, capeggiata dalla polesana Patrizia Bartelle, consigliere regionale uscente, che era stata eletta nelle fila del Movimento 5 stelle dal quale è poi uscita nel 2018 in aspra polemica la svolta filoleghista di governo. Il bacino elettorale cui puntava la candidata presidente della Regione, che a livello veneto ha ottenuto lo 0,59%, era probabilmente quello originario, ipotizzando uno svuotamento dell'area pentastellata, che in effetti in Polesine c'è stato, essendo passato il M5s dagli oltre 13mila voti del 2015 a 4.114. Si fermano addirittura al mezzo punto percentuale la renziana Daniela Sbrollini, con una lista che vedeva Italia Viva rafforzata da innesti socialisti e repubblicani, tanto che il più votato è stato proiprio Gianmario Scaramuzza con 120 preferenze, nonché Simonetta Rubinato, che aveva provato a cavalcare l'autonomia da sinistra, con la lista Veneto per le autonomie, candidando in Polesine l'ex presidente della Provincia Tiziana Virgili, che ha ottenuto 298 preferenze.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA