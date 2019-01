La bozza del decreto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Il decreto è pronto: dal primo aprile 2019 partiranno sia il Reddito di cittadinanza che quota 100 per chi vuole lasciare il lavoro prima dei tempi dettati dalla legge Fornero. Ma fatte salve le date, le sorprese non sono poche. A cominciare da una clausola, la solita, di salvaguardia inserita tra le pieghe del decreto legge che dovrebbe essere approvato la prossima settimana. Una norma per rassicurare Bruxelles che non ci sarà nessuno sforamento dei conti. Non un euro in più di quanto stanziato con la legge di bilancio...