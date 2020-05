VENEZIA (d.gh.) La Birroteca Duri ai Banchi, in via Cipressina, dopo nove settimane di chiusura causa Covid 19, il 15 giugno riaprirà i battenti in alcuni spazi dell'Osteria Plip in via San Donà, lavorando fianco a fianco coi colleghi, ognuno con la propria proposta, lo stesso entusiasmo, certi di riuscire a superare insieme il difficile momento. Il locale Duri ai Banchi è una tipica piccola birroteca, di una trentina di mq, con le tradizionali spine, le bottigliette, qualche snack e i panini, tavoli a trespolo all'interno e quattro tavoli fuori. In questa condizione, con le limitazioni attuali, possono avere solo otto clienti nel locale e 4-6 all'aperto. Il rischio poi era l'assembramento. E così Gianmaria Spavento e Andrea Baes si sono attivati per una soluzione e hanno trovato nello chef David Marchiori, in Stefano Tritone, Stefano Morandini e Elena Longo, colleghi e amici ben disposti ad accoglierli alla Plip dove lo spazio non manca. La birroteca così dal 15 giugno si trasferisce fino al 30 settembre nella stessa sala dell'osteria, ma nel lato opposto, vicino alla scala interna. «Tra colleghi ci si conosce e ci si frequenta nel tempo libero spiega Marchiori - Alla luce delle nuove indicazioni dell'ultimo Dpcm è emerso che i locali con capienza limitata potessero avere dei problemi. Ce li abbiamo noi, che pure abbiamo un locale grande, perché la gente si muove molto di meno, figurarsi chi ha un locale piccolo che non può ospitare molta clientela».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA