Nonostante la noiosa quarantena per il Covid-19 e le restrizioni per tutti, grazie alla presenza di molte associazioni di volontariato a Lamon si può vivere bene. Questa volta è la locale Associazione Pro Loco presieduta da Ruben Faoro con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Ornella Noventa che ha pensato di mettere i libri presenti nella biblioteca civica dii via Liberale Paganini, edificio Jacopo Facen, a disposizione di tutti portando il libro prescelto sulla porta di casa. Come avere il libro? Per chi ha internet: 1.collegarsi al sito http:bibel.regione.veneto.it/, poi 2. selezionare sulla schermata la Biblioteca di Lamon, 3. verificare la disponibilità in biblioteca di un titolo che piace e tramite la ricerca avanzata: sceglire il genere, l'autore, l'anno, ecc., 4.mandare una email per la consegna a casa a prolocolamon@libero.it ; oppure messaggio al WhatsApp, presidente della Pro Loco Ruben Faoro sul cellulare 333-6153959. Nella prenotazione includere i dati del libro scelto, i dati anagrafici del richiedente e l'indirizzo di casa. La consegna del libro prenotato fino alla domenica precedente e il ritiro avviene ogni martedì mattina. Il servizio è gratuito.

Valerio Bertolio

