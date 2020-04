LA BENEFICENZA

CORTINA Scendono in pista i campioni, per affiancare la Fondazione Cortina 2021 nella raccolta di fondi, a favore dell'ospedale di Belluno, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus Covid-19. Intanto si contano già 12mila euro, raccolti con la prima asta benefica, con i trofei artistici in vetro, non assegnati agli atleti alle Finali di Coppa del mondo, a marzo.

LA SCADENZA

Da oggi al 22 aprile scatta la seconda manche della gara di solidarietà, anch'essa su Charity Stars, piattaforma digitale italiana dedicata alla raccolta fondi per le associazioni senza fine di lucro. Questa volta sono i campioni del territorio a mettere a disposizione i loro cimeli, per tutti gli appassionati che vorranno concorrere all'acquisto. Gli sportivi, amici di Fondazione Cortina 2021, vogliono così continuare a sostenere la principale struttura sanitaria provinciale, con un contributo economico ancora maggiore. Tra i cimeli all'asta c'è la tuta da gara, con autografo e dedica, indossata dal pilota ampezzano di skeleton Mattia Gaspari, lo scorso 1 marzo ad Altenberg, nella conquista della medaglia di bronzo, ai Campionati del mondo, in coppia con Valentina Margaglio. Ci saranno i guanti da gara Level di Giulia Gaspari, sorella di Mattia, atleta della nazionale italiana di snowboard. L'ex discesista Silvano Varettoni, oggi commentatore tecnico di Eurosport, offre il pettorale di gara che indossò nella discesa libera sulla Streif di Kitzbuehel. L'atleta di casa Anna Comarella, nella nazionale di sci di fondo, mette a disposizione la divisa che indossò due anni fa, giovanissima partecipante ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang.

GLI AMBASCIATORI

Alla gara di solidarietà non potevano mancare i due ambasciatori della Fondazione, l'ex discesista ampezzano Kristian Ghedina e la sciatrice Sofia Goggia. Ghedo donerà gli scarponi da sci disegnati appositamente per lui dall'azienda Lange, per la sua ultima stagione di Coppa del mondo. Sofia Goggia offrirà il casco Dainese, autografato, che l'olimpionica ha indossato il 19 gennaio 2018, quando vinse la gara di Coppa del mondo a Cortina. Il consorzio Prosecco contribusce con le bottiglie da 3 litri Jeroboam, dedicate ai podi delle Finali di Coppa. L'azienda Nordica fornisce lo sci Dobermann Spitfire 72Rb Cortina 2021 prodotto in soli cento pezzi.

Marco Dibona

