«La benedizione delle case diventa benedizione di alloggi dati ai turisti»

VENEZIA «Se ci sono delle disponibilità di case che l'Ulss o la Regione dismette è auspicabile la preferenza vada alla residenzialità. Come ha detto in basilica il patriarca tutti amiamo Venezia e la vogliamo salvaguardare nella sua arte, storia e cultura ma la vogliamo anche abitare come cittadini che vivono la loro esistenza quotidiana in modo cordiale, semplice ordinato a misura di bambino, anziano e famiglia».

Don Roberto Donadoni, moderatore della Collaborazione pastorale della Comunità Marciana, fa proprio l'auspicio delle associazioni che chiedono che gli immobili ceduti dalla Regione, molti nel sestiere di San Marco, abbiano vincoli precisi. «Nella nostra zona purtroppo molte case sono sfitte o nella grande maggior parte sono locazioni turistiche - spiega don Roberto - Ieri sono andato a benedire unA casa e su dieci appartamenti ce ne era solo uno abitato, il resto erano tutti seconde case o affitti turistici. Si fa dunque difficoltà ad avere un rapporto umano: nell'abitare c'è dentro tutta l'esistenza quotidiana, invece ci troviamo di fronte al fatto di girare per le calli e non trovare mai nessun volto noto del territorio. Se Venezia non è abitata diventa un museo a cielo aperto con qualche supermercato. So che non è facile, soprattutto attorno a San Marco, ma auspico che si faccia tutto il possibile per far riabitare la città, dando delle facilitazioni a chi vuole risiedere a Venezia».

Da oggi per dieci giorni la Comunità Marciana - guidata da don Roberto Donadoni, don Mauro Deppieri, don Carlo Seno, don Giuseppe Camillotto e don Luciano Barbaro - incontrerà il patriarca Francesco Moraglia in occasione della visita pastorale: sarà l'occasione per verificare la trasformazione delle parrocchie avvenuta lo scorso anno e analizzare la realtà del sestiere, chiedendo al vescovo una guida. Il tema della catechesi che si terrà venerdì a Santo Stefano sarà perciò Quale comunità cristiana per il nostro territorio.

«La presenza delle persone nel nostro territorio si è molto assottigliata - spiega ancora Donadoni -, c'è poi stata l'unificazione delle 5 parrocchie marciane: chiederemo al patriarca se il percorso intrapreso va bene e quali passi sono da fare per il futuro. Ci siamo preparati da molti mesi a questo appuntamento, anche attraverso la rilevazione socio demografica del territorio di Giuliano Zanon che presenteremo venerdì sera a San Moisè al patriarca. Siamo molto impressionati di fronte al fatto che ci troviamo con più della metà delle persone sole e anziane».

Il patriarca incontrerà anche i genitori dei Figli in cielo, circa 100 persone che hanno continuato il cammino a San Zulian dopo l'abbandono di don Massimiliano D'Antiga, le famiglie, i giovani e i bambini in quella che si annuncia una festa. Ma soprattutto per la prima volta incontrerà il Teatro La Fenice, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, il Conservatorio Benedetto Marcello e l'Ateneo Veneto. «Queste realtà , quando hanno saputo della visita del patriarca - afferma don Roberto - hanno chiesto che passasse anche da loro: hanno tante domande da fargli». (d.gh)

