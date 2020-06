CERIMONIA

PADOVA «Un momento intenso e di forte vicinanza al vissuto di sofferenza e di impegno di tante persone e particolarmente emozionante, perché il Papa ha impegnato la maggior parte del tempo dell'udienza a passare a salutare uno a uno i presenti, dedicando a ciascuno una parola e un pensiero. Ci ha detto Ora state fermi e passo io a salutarvi, tutto si è svolto in un clima davvero familiare».

Esordisce coì monsignor Giuliano Zatti, Vicario Generale della Diocesi, alla guida di una delegazione della Chiesa padovana che ha preso parte, ieri mattina, in aula Clementina in Vaticano all'udienza di Papa Francesco con i medici, infermieri e operatori sanitari della Lombardia accompagnati dal presidente della Regione Attilio Fontana e dalle delegazioni delle Diocesi di Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Crema, Cremona.

IMPEGNO

Con il Vicario Generale, in rappresentanza del vescovo Claudio Cipolla, impossibilitato a partecipare, sono stati a Roma il direttore di Caritas Padova don Luca Facco, il parroco dell'unità pastorale di Vo' (zona rossa insieme ai comuni del Lodigiano in piena emergenza Covid-19) don Mario Gazzillo, il parroco di Merlara (paese che ha contato 34 anziani morti nella casa di riposo) don Lorenzo Trevisan e don Massimo Fasolo, parroco di Conche e Valli di Chioggia, guarito dal coronavirus dopo un lungo percorso.

«La pandemia ha segnato a fondo la vita delle persone e la storia delle comunità. Per onorare la sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto anziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, occorre costruire il domani: esso richiede l'impegno, la forza e la dedizione di tutti. Si tratta di ripartire dalle innumerevoli testimonianze di amore generoso e gratuito, che hanno lasciato un'impronta indelebile nelle coscienze e nel tessuto della società, insegnando quanto ci sia bisogno di vicinanza, di cura, di sacrificio per alimentare la fraternità e la convivenza civile», ha ricordato Papa Francesco. Il Pontefice ha anche evidenziato il ruolo dei sacerdoti che sono stati vicini alla popolazione così provata dalla malattia: «Anche tra voi ci sono alcuni sacerdoti che sono stati malati e grazie a Dio sono guariti. In voi ringrazio tutto il clero italiano, che ha dato prova di coraggio e di amore alla gente».

EMOZIONE

Tra i più emozionati don Massimo Fasolo parroco di Conche di Codevigo e Valli di Chioggia,che ha contratto il virus ed è guarito. «Un momento davvero toccante l'udienza in Sala Clementina. Quando Papa Francesco mi ha salutato, gli ho detto queste parole: Santità, il Covid 19 mi ha portato da lei, grazie delle preghiere e continuo ad amare la volontà del Signore! Tante persone mi hanno detto di presentarle le loro intenzioni, le porto idealmente tutte queste persone, le porto il Mondo! Grazie per il buon esempio che dà a tutti noi, verso i poveri».

Per don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana «una grande emozione quando il Papa ha ascoltato e salutato ciascuno dei presenti. Ho portato nel cuore e presentato al Papa tutto il vissuto dei tanti volontari che si sono fatti prossimi a chi ha più sofferto». Due parroci in prima linea ieri a Roma: don Lorenzo Trevisan di Merlara e don Mario Gazzillo di Vò: «Riporto la benedizione spirituale che ho chiesto al Papa per la nostra comunità, mentre si è fermato ad ascoltare ciascuno di noi». E gli ospiti della casa di riposo di Merlara hanno fatto avere al Pontefice una lettera: «Siamo felici di ricevere queste attenzioni anche da parte del Papa».

Nicola Benvenuti

