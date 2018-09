La bella vita dei baby spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPRAMAGGIORE Soldi facili, con la droga. Circa mille euro a settimana. Non male per due studenti, uno maggiorenne da poco più di un mese, l'altro che di anni ne deve compiere 17. Bravi ragazzi se così si può dire. Incensurati. Mai avuto problemi con la giustizia. Famiglie normali. Sì forse qualche screzio con i genitori, ma chi non l'ha avuto nel periodo dell'adolescenza? Un ambiente comunque sano quello in cui sono cresciuti entrambi e nel quale continuano a vivere. Eppure a un certo punto qualcosa cambia. È questo il fronte che...