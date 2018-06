La beffa dei saldi anticipati, scoppia la guerra dei negozianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PREVISIONIPADOVA L'avvio dei saldi è ormai alle porte, e per molti commercianti al dettaglio questo coincide con la rabbia e l'ansia: anziché riuscire a vendere qualche prodotto in più e tirare una boccata d'ossigeno, i titolari dei piccoli negozi si vedono portar via una buona fetta di fatturato dalle grandi catene. Come? Attraverso le campagne promozionali che, ormai già da qualche settimana, pervadono centri commerciali e negozi di marca, nonostante la normativa vigente stabilisca che sia vietato avviare qualsiasi tipo di iniziativa...