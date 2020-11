LA BATTAGLIA

VENEZIA Sono 22.576 i vaccini anti Covid che la Regione Veneto ha chiesto al commissario straordinario nazionale Domenico Arcuri come primissima dotazione per la provincia di Venezia per proteggersi dal virus maledetto. Questi i numeri suddivisi per ambito di applicazione: per quanto riguarda gli ospedali, la richiesta totale è di 10.310 dosi, di cui 3.058 per il personale sanitario e socio sanitario; per i presidi residenziali per anziani, 4.454 per il personale e 4.475 per gli ospiti; per i presidi per minori, disabili, psichiatrici e tossicodipendenti, 1.358 per il personale e 1.979 per gli assistiti.

La campagna, verosimilmente, dovrebbe partire a gennaio e in questa prima fase coinvolgerà appunto i sanitari, gli anziani nelle case di riposo, i malati cronici e le persone più fragili. Da rilevare che la quota di 22.576 è circa il doppio degli attualmente positivi in provincia, che al bollettino di ieri di Azienda zero sono 10.459.

LA SQUADRA

Intanto, per combattere i contagi e le malattie da Covid, l'Ulss 3 Serenissima non solo si è dotata di posti letto in più, ma già da mesi sta schierando anche più personale in corsia e nelle aree mediche preposte all'assistenza. Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono precisamente 353 gli addetti inseriti negli organici, dei quali 138 assunti a tempo indeterminato. Si tratta di medici, infermieri, operatori socio sanitari e altre figure inserite proprio per la situazione contingente per far fronte nel migliore dei modi alle ondate d'urto della pandemia nelle cure ospedaliere che altrimenti non sarebbe stato possibile erogare ai livelli di cui c'è bisogno.

Qualche giorno fa l'azienda sanitaria aveva spiegato che, anche se gli ospedali sono sotto pressione durante questa seconda ondata, non c'è alcun rischio che non ci siano posti letto per accogliere i malati, grazie a un'organizzazione dinamica che consente quotidianamente di far fronte alle esigenze (insomma: non vedremo mai le ambulanze in coda fuori dai Pronto soccorso).

Un impegno che dunque non è solo sulle strutture, ma anche sulle persone, con le assunzioni, temporanee o definitive, effettuate: 108 medici, 122 infermieri, 53 operatori socio sanitari e altre 140 figure professionali, di cui il circa 40% con il contratto a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, quanto agli infermieri e agli operatori socio sanitari, sono stati anche prorogati diverse decine di incarichi che erano stati sottoscritti a tempo determinato e che stavano giungendo a scadenza.

IL DIRETTORE GENERALE

«Abbiamo compiuto un'azione continua e certosina volta a reperire e a inserire in organico tutte le professionalità necessarie a svolgere quanto meglio possibile gli interventi di contrasto al Covid spiega il direttore generale dell'Ulss Giuseppe Dal Ben Si tratta di un lavoro reso complesso dalle ben note difficoltà legate alla grave carenza di personale sanitario specializzato. Lavoro che la nostra azienda sta portando avanti con determinazione, sostenuta dai competenti uffici della Regione». Già dall'inizio della pandemia sono state attinte nuove risorse secondo quanto previsto dalla legge.

«Percorriamo ogni via possibile di reclutamento riprende Dal Ben per sostenere chi è in prima linea e per garantire, grazie allo sforzo di tutti, il miglior servizio possibile agli utenti, anche in questo momento particolarmente complesso». Dei 108 medici inseriti in organico, 21 sono pensionati che si sono resi disponibili a tornare sul fronte; 84 sono stati assunti con un incarico libero-professionale o di collaborazione coordinata continuativa; tre con forme contrattuali diverse: uno è stato assunto a tempo indeterminato. Dei 122 infermieri, quattro sono pensionati rientrati; 74 gli assunti con incarico a tempo indeterminato; per 44 si è optato per l'incarico libero professionale o di collaborazione.

OPERATORI E TECNICI

Per quanto riguarda le altre professioni, 53 operatori socio sanitari sono entrati in servizio a tempo indeterminato; si aggiungono 20 tecnici di cui due a tempo indeterminato, otto a tempo determinato, 10 con un'altra forma di accordo. E, ancora: ci sono sette nuovi assistenti sanitari, di cui quattro assunti a tempo indeterminato e tre con incarico libero professionale; tre biologi e un farmacista, assunti con contratto libero professionale. Poi sono entrati in servizio otto autisti di ambulanza, tre a tempo indeterminato, uno a tempo determinato, quattro con incarico libero professionale e, infine, due tecnici impegnati nel settore Prevenzione di cui uno è a tempo indeterminato.

A tutti questi, inoltre, si sommano i 26 professionisti, nove medici, nove studenti di Infermieristica, sei amministrativi e due medici tirocinanti, che sono stati aggiunti all'organico per il tracciamento dei contatti sui cittadini positivi e in isolamento, portando a 53 i professionisti impegnati su questo versante strategico per intercettare altri positivi, che molto spesso sono asintomatici. Ma, come l'organizzazione dei posti letto, il rafforzamento del personale è altrettanto dinamico, nel senso che altre figure possono essere inserite in organico in base alle necessità. L'Ulss fa sapere, infatti, che gli uffici del personale continuano a svolgere i colloqui, le valutazioni e gli adempimenti burocratici necessari all'inserimento di personale nei quadri organici e nei progetti di potenziamento delle attività sanitarie. Più teste, braccia e abnegazione per il proprio lavoro, insomma, per combattere il coronavirus.

Alvise Sperandio

