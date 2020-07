IL DECENTRAMENTO

VENEZIA Lo scopo di Brugnaro e della coalizione civica-centrodestra è di fare cappotto con le sei municipalità in cui si articola il territorio comunale. È convinto di farcela, con candidati nuovi (ad eccezione del presidente uscente di Favaro), per poter riavviare la questione del decentramento, interrotta poco dopo l'inizio del mandato con la spoliazione di deleghe e funzioni sia degli uffici che degli organi politici, che per lo più hanno lavorato per produrre pareri obbligatori, mozioni, interrogazioni e ordini del giorno senza contare davvero. Sarà un caso che cinque su sei erano di centrosinistra?

VOLEVANO IL VIETNAM

«C'era un grosso problema - ha spiegato Brugnaro - mi ero insediato da poco quando arrivarono i presidenti e mi dissero Faremo il Vietnam. Invece sono io che ho fatto la guerra lampo, tagliando le unghie a chi prometteva risorse a tutti, peraltro barando perché non ce n'erano».

Per Brugnaro, in somma, le Municipalità erano dei centri di potere locali in cui si sommavano costi e inefficienze, senza un vero contatto con i cittadini.

«Prima di entrare in politica - ha raccontato - con Umana pensavo di fare una sorta di Urban center, un luogo in cui creare opportunità per i più giovani. Serviva un'area di ristoro e la Municipalità di Marghera disse che non c'era più spazio per dei bar in quella zona e tutto cadde. Restando a Marghera, dove avevo la sede, con centinaia di dipendenti, avevamo le buche davanti e ce le siamo tenute. Per me, che ero a digiuno di politica, la Municipalità non esisteva».

Poi è passato ad accusare il sistema delle Municipalità prima della sua cura.

IL SISTEMA

«Tutti pretendevano qualcosa - ricorda - c'erano un sacco di case vuote non assegnate e non si faceva niente per cambiare. Noi abbiamo smontato tante scelte fatte in passato. E vogliamo parlare dei piani urbanistici, che impedivano a chi abita a Burano di alzare il piano terra di due gradini? Si pensava fosse la Soprintendenza cattiva, invece era il Comune».

I CANDIDATI

Ed ecco i candidati alla presidenza: Marco Bellato, Favaro (presidente uscente, 44 anni avvocato); Emilio Guberti, Lido - Pellestrina (giornalista per Provincia e Regione e prima ancora per l'Ulss, 69 anni); Lorenzo Paccagnella, Venezia Murano Burano (31 anni, laureato in ingegneria, consigliere di amministrazione al Convitto Foscarini); Raffaele Pasqualetto, Mestre Carpenedo (66 anni, geometra e imprenditore); Francesco Tagliapietra, Chirignago - Zelarino (54 anni, titolare di un'impresa di trasporto, vicepresidente di Ascom Venezia e consigliere di Assonautica); Teodoro Marolo, Marghera (60 anni, responsabile acquisti di un'azienda della grande distribuzione, prima in Cda dell'Antica scuola dei Battuti, ora in Fondazione Venezia servizi alla persona).

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA