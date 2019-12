La battaglia sulle autostrade

Il governo ritocca la contestatissima norma in materia di concessioni autostradali ma non ne cambia per ora la sostanza. Tant'è che ieri Italia Viva ha ribadito il suo no anche alla nuova versione. Che quindi potrebbe essere ulteriormente modificata prima del Consiglio dei Ministri, convocato nel tardo pomeriggio di oggi. Se le posizioni non troveranno un punto di mediazione la battaglia si sposterà in Parlamento. Nella versione che circolava ieri (e che potrebbe essere ulteriormente modificata) resta l'automatismo del passaggio della gestione provvisoria all'Anas in caso di revoca, decadenza o risoluzione della concessione. IV trova «incredibile il modo con cui il tema delle possibili revoche è stato surrettiziamente introdotto nella bozza del Milleproroghe». Il mondo delle concessioni autostradali è in subbuglio. Per Fabrizio Palenzona, presidente Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), «il governo non è capace di trovare una soluzione e cerca una scorciatoia ma così distrugge un intero settore. Mi sembra un salto nel buio, dannoso per le concessionarie e per il sistema Paese».

Franzese a pagina 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA