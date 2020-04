LA BATTAGLIA

MONTEBELLUNA Il suo cuore è diviso a metà. Una parte è a Trieste, all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dove è stata assunta pur non avendo ancora terminato la specializzazione. L'altra nella casa di Montebelluna dove vivono la mamma Carla Dalla Longa, insegnante della scuola in ospedale di Montebelluna, il papà Giovanni e la sorella. La dottoressa Marta Zatta li ha visti l'ultima volta a febbraio, in Trentino, dove hanno condiviso una breve vacanza prima dell'inferno. A Montebelluna non rientra da gennaio e, lockdown a parte, la scelta condivisa è stata da sempre quella di evitare i contatti. «Sono preoccupata per loro e loro per me - racconta la dottoressa - anche se non ci raccontiamo troppo le preoccupazioni che abbiamo, cercando invece di tenerci su a vicenda. Io penso che in Veneto ci sono più casi rispetto a Trieste, loro invece che sono coinvolta in prima linea». Talmente tanto dall'essere reduce da due settimane di isolamento necessarie dopo essere risultata positiva al coronavirus. Perché è un dato di fatto che nell'ultimo mese la dottoressa Zatta, 30 anni, che dopo il diploma allo scientifico Primo Levi e la laurea in medicina a Trieste stava ultimando la specializzazione in malattie infettive tropicali, non si sia proprio fatta mancare nulla. «Avrei dovuto finire la specializzazione in novembre - spiega - ma in connessione con l'emergenza sono stata assunta a tempo determinato dall'inizio di marzo, passando da un giorno all'altro da medico tutorato a professionista autonoma e responsabile delle decisioni che prendo. Quattordici giorni fa sono risultata positiva, anche se asintomatica. Ho lavorato da casa ma ora sono pronta a rientrare». Il suo è stato il primo reparto Covid dell'ospedale. Una malattia che sta profondamente segnando la stessa dottoressa. «È un'esperienza forte dal punto di vista umano e professionale. Mi accorgo di come la malattia stia modificando i rapporti fra colleghi. Prima era normale pranzare assieme, bere il caffè. Ora è tutto diverso». Ma è cambiato soprattutto il rapporto con i malati. «Penso ai più anziani - spiega - spesso persone che erano ospiti in casa di riposo con i figli lontani. Avrebbero bisogno del contatto fisico. Anche quando prendi la loro mano ci sono due paia di guanti e tu indossi una tuta che ti copre completamente. Per fortuna ci sono stati regalati dei telefonini grazie ai quali possiamo far chiamare le mogli (perché in ospedale ci sono soprattutto uomini) rimaste a casa».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA