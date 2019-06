CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIABELLUNO «Qui non si molla un centimetro, questo sia chiaro». Gli operatori del Colle e Vivaio Dolomiti rivelano un fronte compatto e, forse, mai così grintoso come in queste ore. Le ore precedenti la resa dei conti, il grande vis a vis di sabato, quando un corteo sfilerà dalla stazione a piazza dei Martiri. Alla manifestazione sono invitati tutti, sindaco Jacopo Massaro e Alpe del Nevegal compresi, ma di certo i secondi non ci saranno. Con il primo, invece, potrebbe esserci il confronto tanto atteso. Si vedrà, certo è che gli...