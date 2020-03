LA BATTAGLIA

ALLEGHE «Gli impianti di risalita del Civetta rimarranno aperti sino al 5 aprile, come da calendario». Almeno una buona notizia nel marasma di disdette che sta colpendo gli operatori turistici di Agordino e Zoldo. «Il Coronavirus e la cattiva pubblicità che si ha di noi all'estero - è stato sottolineato ieri a Caprile da vari imprenditori - ci sta mettendo in ginocchio. Servono aiuti concreti e immediati». A confrontarsi c'erano i componenti dei Consorzi di Alleghe, Rocca Pietore, Selva di Cadore e Zoldo e i rappresentanti di Federalberghi. Nell'immediato, per quanto riguarda le strutture ricettive che si trovano ad affrontare le numerose richieste di disdetta, si è ritenuto di attenersi a un disciplinare comune per la gestione di ospiti individuali, agenzie e tour operators e grandi portali di prenotazione.

LA SITUAZIONE

«In questo momento - è stato sottolineato - ci troviamo ad affrontare una congiuntura molto difficile e una situazione in continuo mutamento. In queste prime fasi si sono registrate numerose disdette, soprattutto dall'estero. Chiediamo immediatamente alla Regione Veneto di fornire un documento ufficiale che geolocalizzi le Dolomiti al di fuori della zona rossa, come ad esempio una mappa, che possa essere spendibile con gli ospiti al momento delle richieste di cancellazione della prenotazione. E poi rivendichiamo delle strategie di marketing impostate sul medio-lungo periodo, in collaborazione e coordinamento con la Dmo, per ripristinare la nostra immagine. In questa fase si rende necessaria una condivisione degli obiettivi strategici da parte di tutti gli operatori dell'Alto Agordino, con il preciso obiettivo di una maggiore diversificazione dei mercati accompagnata a un progressivo aumento dei prezzi nei prossimi 5 anni. Ciò permetterebbe infatti il miglioramento della qualità dell'offerta, ma soprattutto del margine che consente a ogni singola impresa di migliorare la propria struttura e allinearsi alle moderne esigenze del mercato».

LE RICHIESTE

«Alle amministrazioni locali - è stato detto - chiediamo di destinare maggiori risorse derivanti dalla tassa di soggiorno in modo da fornire uno strumento concreto che permetta ai Consorzi di promozione turistica locale di sviluppare delle azioni di marketing coordinate. Alla Regione Veneto chiediamo un forte investimento nella promozione del Veneto in Italia e nel mondo per un rilancio del prodotto turistico e non solo. In questa fase delicata chiediamo di rimpolpare il fondo di riqualificazione alberghiera rispetto ai quali va incrementata la quota di partecipazione pubblica e ripensato il de minimis che potrebbe limitare gli investimenti proprio di quegli imprenditori più dinamici. Al Governo chiediamo la sospensione dei contributi e dei tributi a lungo termine, nonché un credito d'imposta che tenga conto delle perdite subite e una riduzione dell'Iva del 50%. Chiediamo di effettuare una forte azione nei confronti delle principali testate mondiali per cercare di contenere la pressione mediatica nei confronti del nostro paese. Sempre in questa prospettiva chiediamo di porre in essere delle sinergie con i principali vettori aerei mondiali rispetto ai quali suggeriamo, ad esempio, l'introduzione di un bonus per i voli verso l'aeroporto di Treviso e Venezia e/o la riduzione delle tasse aeroportuali». «Chiediamo infine - è stato rimarcato - l'adozione di alcuni strumenti finanziari nell'immediato come ad esempio la proroga delle moratorie e lo sconto sui tassi dei mutui agli istituti di credito. Ai fornitori chiediamo la possibilità di posticipare alla seconda parte dell'estate il pagamento almeno del 50% delle forniture».

GLI IMPIANTI RISALITA

Il calo delle presenze avrà un forte impatto anche sugli impianti a fune, in modo particolare nei rapporti con i grandi Tour Operator stranieri. «In questo senso - è stato proposto - chiediamo alla Regione d'intervenire con un'integrazione delle commissioni riconosciute alle agenzie in vista dell'imminente apertura delle vendite per la prossima stagione invernale. In questo senso il Consorzio Impianti a fune Civetta chiede di essere coinvolto nella pianificazione delle future strategie di rilancio del territorio».

Raffaella Gabrieli

