La banda che voleva assaltare i musei Il capo era una ex guardia giurata

OPERAZIONE RAPTORVENEZIA Quelli che volevano provarci a rubare al Ducale. Il piano era in programma a fine estate 2012, ma a farlo saltare sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo provinciale che da tempo tallonavano passo passo in particolare quella che poi si sarebbe rivelata la mente del gruppo. Ovvero Daniela Biasioli, 55enne ex guardia giurata, di Malcontenta, finita in manette la primavera del 2013 con Fabio Venier, 41enne di Marghera e di Martina Tiozzo, 23enne di Castello, suoi complici. Era la banda che mirava ai musei di...