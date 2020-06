LA BAGARRE

TREVISO Un operatore risultato positivo al Covid 19, la necessità di sottoporre tutti gli ospiti al tampone, i cancelli della caserma che si chiudono improvvisamente e la protesta dei migranti, tra incomprensioni e difficoltà nello spiegare cosa stesse succedendo ai migranti, preoccupati di vedersi rinchiudere, dopo i tre mesi di lockdown passati all'interno della Serena, ancora una volta. Una miscela che poteva rivelarsi esplosiva e che per alcune ore ha fatto temere il peggio ieri mattina all'ex Caserma Serena, tra Dosson e Treviso, dove sono attualmente ospitati, ancora, circa 330 richiedenti asilo. Le forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri, esercito e vigili, sono intervenute in massa isolando la zona e bloccando via Zermanese. La rivolta, guidata da una trentina di ospiti, la gran parte di nazionalità nigeriana, salvo qualche momento di tensione, è stata però del tutto pacifica. «Chi è malato fuori»! gridavano alcuni richiedenti asilo ammassati al cancello della caserma, impedendo agli operatori e agli stessi medici del Servizio di Prevenzione, di entrare per iniziare ad effettuare i tamponi. La loro preoccupazione, era ed è l'impossibilità di andare al lavoro. Attualmente, fino al termine della campagna di screening avviata solo nel pomeriggio, per la Serena è scattata la quarantena.

IL CONTAGIO

La procedura è scattata a causa di un caso di positività all'interno della caserma. Un 30enne pakistano, ex ospite della struttura e successivamente assunto dalla Nova Facility (la società che gestisce il Cas di Dosson) con la mansione di addetto alle pulizie (dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari), aveva accusato febbre alta. L'esito del tampone è stato chiaro: contagio da Covid 19. L'operatore, che risiede tuttora nella caserma (così come altri colleghi), era rientrato da un paio di settimane dal Pakistan. «Non era stato sottoposto a quarantena preventiva» accusavano ieri i richiedenti asilo che, all'arrivo degli operatori dell'Usl, si sono trincerati dietro i cancelli. «Perché non gli avete fatto subito il tampone? Arrivava da un'area a rischio». «I suoi contatti sono comunque rimasti limitati» è stato assicurato alle forze dell'ordine, ma nonostante questo il rischio che potesse scoppiare un focolaio in una struttura tanto delicato, ha fatto scattare le procedure per lo screening di tutti gli ospiti.

I DISORDINI

La tensione ha cominciato a montare di primo mattino. I profughi hanno dato vita a una sorta di occupazione, impedendo a chiunque di varcare i cancelli della Serena. «Non potete chiuderci dentro ancora, non è colpa nostra. Nessuno di noi ha il coronavirus, il coronavirus è finito». In via Zermanese sono arrivate tre camionette della celere, le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato, mentre gli agenti della polizia locale hanno chiuso al traffico la strada. I migranti non volevano far entrare nessuno, nemmeno gli operatori dell'Usl, incaricati di eseguire i tamponi, iniziati solo nel pomeriggio, quando la situazione si è calmata grazie all'intervento dei mediatori e degli stessi sindaci di Casier e Treviso, che hanno spiegato la situazione ai richiedenti asilo. Ad alimentare la protesta insomma, sono stati soprattutto la frustrazione per i mesi vissuti durante il lockdown, e il timore di un ritorno al passato per chi lavora e ha bisogno di uscire ogni giorno dalla Serena. «È chiaro che per loro i due mesi chiusi in caserma, senza poter fare nulla, sono stati difficilissimi - hanno spiegato alcuni mediatori -. Anche per loro c'è stata e c'è tuttora la paura e l'ansia per le condizioni dei propri familiari, nel paese d'origine, che contano sull'aiuto economico dei loro congiunti. Senza contare le rivolte contro le brutalità della polizia americana, di cui si è discusso anche in Italia, e le disattese aspettative sulla cosiddetta sanatoria, ridotta in efficacia dai recenti decreti attuativi». Al termine della mattinata, dopo ore di confronto con tutti gli ospiti della caserma, gli operatori della Nova Facility sono potuti rientrare nella struttura e, nel pomeriggio, sono stati effettuati i test virologici per capire se vi siano stati altri contagi oltre all'operatore 30enne pakistano. Per una decina di contatti stretti è scattato l'isolamento e sono stati separati dagli altri. In attesa dei risultati finali dei test, la Serena resta comunque in quarantena.

Alberto Beltrame

