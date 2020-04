LA TRACCIABILITÀ

PORDENONE L'applicazione per smartphone che sta testando la società Insiel per la Regione potrà essere pronta in anticipo rispetto a Immuni, lo strumento al vaglio del Governo per la gestione degli spostamenti e il tracciamento del contagio nella fase due dell'emergenza. Lo ha spiegato ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga: «La fase di test - ha detto - è a un ottimo punto e non vogliamo attendere troppo tempo prima di avere a disposizione uno strumento utile a mappare i contatti delle persone a rischio contagio. Siamo pronti a partire in anticipo con la nostra applicazione ed è quello che chiederemo a Roma, proponendo un coordinamento tra la nostra attività e i tempi che richiederà il varo dell'applicazione nazionale». Lo strumento a disposizione del Fvg è un'applicazione donata alla Regione da un colosso dei processi aziendali come la multinazionale Accenture. Ad ogni soggetto che la scarica viene assegnato un codice numerico identificativo totalmente anonimo e la tracciatura dei movimenti avviene attraverso il Bluetooth. Solo nel caso in cui un cittadino dovesse risultare positivo al Covid-19, le strutture sanitarie saranno gli unici soggetti autorizzati a decriptare il suo codice identificativo e quelli dei soggetti con i quali è entrato in contatto. Il successo dipenderà dal numero di adesioni: più cittadini decideranno di scaricarla, maggiore sarà la possibilità di intercettare il virus e circoscriverlo rapidamente. Disponibile nella versione iOS (iPhone) e Android, la app - che al momento dell'iscrizione richiederà di inserire unicamente il numero di cellulare e il codice fiscale - conterrà al suo interno una serie di informazioni sul Covid-19 e i numeri telefonici da comporre in caso di emergenza. Appena sarà superata la fase di test, l'applicazione sarà disponibile nei canali che saranno comunicati dalla Regione.

