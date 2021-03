Il fine settimana appena trascorso impone alcune riflessioni. È triste che Venezia, per giuste esigenze sanitarie, non abbia nulla da offrire in alternativa ai bacari; ma c'è qualche dubbio che la situazione come l'abbiamo vista in questi giorni, con ammassamenti e mascherine abbassate, sia accettabile dal punto di vista sanitario, mentre restano chiusi luoghi della cultura che avrebbero già predisposto procedure anti contagio. Ma è davvero la vendita di spritz l'agognato respiro di cui ha bisogno l'economia veneziana? O piuttosto la città nel suo insieme risente di queste invasioni alcoliche? E soprattutto: come mai l'unico tipo di cultura, di interesse, di passatempo per i ragazzi e addirittura ragazzini è l'aperitivo?

Il vero tema oggi è capire cosa proporre a questi ragazzi, come stimolarli diversamente in una fase in cui lo sbandamento generazionale è aumentato dalla pandemia, dalle connesse difficoltà di socializzazione, dall'impossibilità anche di dedicarsi allo sport, che potrebbe essere un valido argine. Senza dimenticare che queste generazioni portano sulle spalle un peso ingente in termini educativi, formativi e di debito pubblico che non renderà i loro prossimi anni facili né dal punto di vista lavorativo né in prospettiva di rendersi autonomi e di costruirsi una vita agiata ed una vecchiaia indipendente. Certo questi ragazzi (ma non solo loro) hanno bisogno di socializzare. Ma la vera sfida per tutti noi è (ri)scoprire e far conoscere altri modi di stare insieme e divertirsi.

I capigruppo di Venezia è Tua

Cecilia Tonon (consiglio comunale)

Alvise Pagan (municipalità di Lido e Pellestrina)

Tiziano Ballarin (municipalità di Venezia Murano e Burano)

Monica Fortuna (municipalità di Mestre Carpenedo)

Marco Caberlotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

