L'universo della Marsilio

LA CASA EDITRICEVENEZIA Il catalogo della mostra veneziana attualmente in corso dedicata a Fulvio Roiter, con straordinarie foto dedicate alla città lagunare, conferma l'attenzione verso quest'ultima mai venuta meno da parte di Cesare De Michelis e la sua Marsilio. Casa editrice ben definita nel panorama italiano, la Marsilio Editori si è sempre distinta per la qualità delle proposte, con il successo incontrato in moltissime occasioni, mai prono alle lusinghe del mercato.Importanti le scoperte: se il nome di Susanna Tamaro rimarrà legato a...