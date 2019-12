CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UNIVERSITA'VENEZIA Il personale tecnico amministrativo dell'università di Ca' Foscari minaccia lo stato di agitazione contro quello che definiscono «il voltafaccia» del rettore per la giustificazione delle assenze causate dalla chiusura per tre giorni dell'ateneo a seguito dell'acqua alta del 12 novembre scorso. Ieri 200 lavoratori in assemblea hanno rigettato la proposta dell'amministrazione di coprire le assenze con ferie, o permessi, o con autodichiarazioni di lavoro svolto e richieste di permesso per gravi motivi personali....