FELTRE Il centro operativo comunale di Feltre è sempre attivo e pronto ad intervenire nel momento in cui la situazione dovesse precipitare. L'auspicio di tutti, ovviamente, è che ciò non accada e per questo è partita una massiccia opera di sensibilizzazione che ha coinvolto anche gli stranieri del comune di Feltre. Il C.o.c. è stato aperto lo scorso 4 marzo, ossia quando il Coronavirus ha bussato alla porta del feltrino. La positività di un medico della chirurgia e di un'infermiera ha fatto attivare anche il centro operativo comunale e molte associazioni del territorio (protezione civile, croce rossa, ecc.) pronte ad intervenire in caso di necessità. E qualche intervento è concretamente stato fatto, soprattutto di supporto per il controllo dei varchi del Santa Maria del Prato e di aiuto alle persone che sono in isolamento domiciliare. Il comune di Feltre ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai feltrini ma, affinché essa sia il più efficace possibile, su iniziativa dell'assessore alle politiche sociali Giorgia Li Castri, ha deciso di ampliarla anche agli stranieri. Sono quindi in corso di stampa e distribuzione nelle bacheche e negli spazi istituzionali gli avvisi recanti le pratiche da tenere per il contenimento del Coronavirus tradotti in 11 lingue diverse, ossia inglese, francese, spagnolo, arabo, somalo, bengalese, albanese, macedone, russo, cinese e rumeno. Gli stessi verranno pubblicati nella sezione dedicata del sito web del comune e sulla pagina Facebook. «Per portare avanti questa iniziativa sono state coinvolte molte persone del nostro territorio che afferiscono alle comunità straniere con l'obiettivo di raggiungere più persone possibili afferma Li Castri -. Nel nostro territorio i residenti stranieri sono molti ed è giusto che tutti siano informati affinché tutta la comunità si senta responsabile e partecipe della prevenzione comune». L'azienda feltrina per i servizi alla persona, in questo delicato momento, è attiva ma chiedere responsabilità a chi accede agli uffici ed ai servizi. Gli uffici che si trovano in Piazzale Nasci 2 sono attivi. In merito all'accesso agli uffici protocollo, servizi sociali, ufficio casa, sportello famiglia, sportello home care premium e ragioneria si consiglia di recarsi fisicamente solo per urgenze e, nel caso, si ricorda che si accede all'interno degli uffici rigorosamente uno alla volta, mantenendo le distanze raccomandate di almeno un metro dal personale. L'attesa dovrà essere effettuata all'esterno dell'edificio. L'azienda suggerisce di contattare i professionisti per telefono prima di ogni eventuale accesso anche su appuntamento già concordato.

