L'UNITÀ DI CRISI

BELLUNO «Il territorio è devastato: ci sono danni ovunque». È iniziato ieri il post emergenza, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la provincia. Ma le ferite, ancora una volta sono profonde e fotografate bene dalle parole dal prefetto Adriana Cogode, pronunciate ieri al termine degli ultimi vertici sull'emergenza. Ha lanciato anche un appello: «Evitate escursioni sulla neve e sci alpinismo per il pericolo di valanghe». A Palazzo dei Rettori prima il tavolo con i tecnici, forze dell'ordine e nel pomeriggio con sindaci dei comuni dove ci sono sfollati. Ma piano piano si sta spegnendo il sistema di protezione civile, attivato da venerdì scorso in Prefettura. E per la prima volta sul fronte dei soccorsi non ci sono state emergenze.

IL POST EMERGENZA

«Questa mattina - spiegava ieri il prefetto Cogode - abbiamo fatto un briefing che è servito per fare una ricognizione ancora una volta su eventuali situazioni ancora in corso per il pronto intervento. Dal punto di vista del soccorso tecnico urgente non ci sono state più segnalazioni. È chiaro che il territorio è devastato e ci sono situazione di danno ovunque. Su questo adesso partiranno opportune ricognizioni attraverso gli organi tecnici che subentrano dopo la primissima fase dell'emergenza». Ieri mattina è stata chiusa quindi l'unità di crisi che per 6 giorni ininterrotti ha funzionato h24 a Palazzo dei Rettori e in chiusura anche i due centri operativi misti che erano stati aperti a Feltre e Alpago. «Per i due Com ci sarà una traslazione sulle centrali operative dei rispettivi comandi dei vigili del fuoco - sottolinea il prefetto -, con il coordinamento del comandante provinciale. Restano attivi 32 Coc (Centri operativi comunali) con contatto diretto con il territorio. Inoltre su tutto il territorio viene garantito il sistema di allerta e pronto intervento che esiste anche in tempo di pace, diciamo così. L'allerta rimane su un piano di continuità operativa lì dove c'è da lavorare». «Un'idea complessiva dei danni non ce l'abbiamo al momento - ha proseguito il prefetto Cogode -, ma da questo punto di vista passa tutto agli organi territoriali, ovvero Provincia e Regione, che raccoglieranno le segnalazioni e faranno una stima per la successiva programmazione degli interventi. È la fase del post-emergenza, la ricostruzione e si sta già lavorando su questo».

LE FERITE

Tanti bellunesi sono ancora fuori casa. «Ci sono 45 evacuati perché hanno avuto danni ingenti alle abitazioni - spiegava ieri il prefetto - più i 76 ospiti della casa di riposo di Puos». Ecco la mappa dei 121 sfollati, con dati della Prefettura: 2 a Cencenighe, 6 San Tomaso Agordino, 9 a Gosaldo, 4 in Alpago (più i 76 anziani), 2 a Chies d'Alpago, 8 a Taibon Agordino, 14 a Perarolo. «Bisognerà capire ora quali sono i tempi di ripristino e la stabilità degli edifici», prosegue il prefetto. E sottolinea: «Per fortuna non abbiamo avuto vittime. Nell'emergenza non si può mai sapere quali sono gli imprevisti. Va detto che è stato così tempestivo e massivo l'intervento di tutti gli organi di soccorso: la macchina ha funzionato alla perfezione. Voglio ringraziare tutti ufficialmente: ho registrato disponibilità, professionalità massima e grande grande passione e spirito di servizio. Vanno ringraziati e ovviamente anche gli stessi evacuati. In emergenza la chiave dell'efficacia di un intervento è la tempistica e la comunicazione e queste due cose hanno funzionato benissimo: tutto è stato fatto nella massima tempestività». «Collateralmente - ha detto - sono stati continui i confronti con le forze dell'ordine: non bisogna dimenticare che in un territorio devastato da un emergenza di protezione civile ci sono stati profili di sicurezza pubblica che vanno tenuti in considerazione, a cominciare dall'anti-sciacallaggio nelle zone evacuate».

VIABILITÀ

«Per quanto riguarda la viabilità principale già da ieri (mercoledì ndr) è rientrata ed è agibile sia quella di competenza di Anas che di Veneto Strade - prosegue il prefetto -. Non abbiamo ritenuto di prorogare ulteriormente il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate sulla statale 51. Ma se dovesse nevicare ancora reitererò l'ordinanza di divieto». In questa emergenza un altro organismo che ha continuato in vario modo a lavorare è stato il Comitato operativo della viabilità. Insomma la prima emergenza di protezione civile ai tempi del Covid ha superato la prova del nove. Ed anzi ha uno spunto per il futuro. «Il modello che abbiamo sovrapposto a quello standard operando in remoto ha consentito incredibilmente di essere ancora più veloci - ha concluso il prefetto -. È chiaro che si spera di potere tornare la modello tradizionale, che però andrà integrato con questa esperienza che ho trovato particolarmente efficace».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA